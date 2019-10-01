VavaCars, dünyaya İstanbul’dan açılıyor

01 Ekim 2019

Aysel YÜCEL

VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, “Türkiye VavaCars için tam anlamıyla bir başlangıç noktası. İstanbul’un sadece Doğu’ya değil, tüm dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyoruz. Diğer ülkelere de açılacağız” dedi.

VavaCars’ın Türkiye operasyonlarını ve hedeflerini aktarmak üzere gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, “Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye global pazarlara açılışımızdaki ilk durak. Her ne kadar küresel çapta bir çözüm sunuyor olsak da Türkiye VavaCars için tam anlamıyla bir başlangıç noktası. İstanbul’un sadece Doğu’ya değil, tüm dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, genç nüfusu olan büyük bir ülke ve hareketli, heyecan verici bir pazara sahip. Ayrıca, Petrol Ofisi ile kardeş şirketler olarak operasyona başlamak da bizim için paha biçilmez” diye konuştu. Petrol Ofisi ile kurulan güçlü işbirliği, teknolojik altyapı ve yenilikçi iş modeli sayesinde, müşterilere rekabetçi fiyatlarla, şeff af bir süreç ve sektörde eşi olmayan bir hızda hizmet sunduklarının altını çizen Merritt, “Alım süreçlerini internet sitesi üzerinden online bir model ve Satın Alma Merkezleriyle başlatan VavaCars’ın, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ardından başka ülkelerde de operasyon planları bulunuyor” diye konuştu.

Biz VavaCars sektörde güven sorununu çözmeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Meritt, “Yepyeni bir 2. el araç satış modeli sunuyor ve bu modeli de "C2B2B" olarak, yani tanımlıyoruz. Modelimiz hem müşterilerimize hem de bayilerimize aynı sözü veriyor: Artık, uzun süre beklemeye gerek yok, farklı farklı alıcılar ya da ekspertizlerle temas etmeye, gereksiz pazarlıklarla fiyat düşürmeye çalışanlarla uğraşmaya hiç gerek yok. Çünkü araç satma

süreçlerini zorlu kılabilen tüm noktalarda müthiş çözümler getirmiş noktadayız” dedi. Vavacars Satın Alma Merkezi’ne arabasını satmak üzere gelen bir kişinin yaklaşık 3 saatlik şeff af bir süreç sonunda aracına sunulan fiyatı hesabında görebildiğini kaydeden Merritt, “Bunu, da50 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve enerji sektörüne odaklanmış global bir şirketler grubunun parçası olarak Petrol Ofisi güvencesi ile gerçekleştiriyoruz.

Bu doğrultuda Petrol Ofisi’nin seçili istasyonlarında kur şu an itibarıyla İstanbul’da, 5 adet merkezimiz var” dedi.

Üç basit adım'

Ücretsiz değerleme: Vava Cars'ın kurduğu teknolojik altyapı sayesinde aracını satmak isteyen kullanıcılar ilk olarak, internet sitesi üzerinden otomobilinin bilgilerini girerek, hızlıca ücretsiz bir değerleme alabiliyor.

Ücretsiz ekspertiz: Verilen ortalama değeri uygun gören kullanıcılar sonrasında VavaCars araç alım noktalarından birine gelerek, araçlarını şeffaf bir ekspertiz sürecine tabi tutuyorlar.

Üç saat içinde ödeme: Ekspertizde sonrasında otomobile nihai bir değerleme bedeli sunuluyor. Otomobiline sunulan fiyatı kabul eden kullanıcılar, Vava Cars yetkililieri ile birlikte şeffaf satış sürecine geçiyor. Yaklaşık 3 saat içinde süreç tamamlanıyor ve sunulan fiyat teklifi aracı satan kişinin banka hesabına yatırılıyor.