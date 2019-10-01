VavaCars, dünyaya İstanbul’dan açılıyor
Türkiye'de ikinci el araç pazarına iddialı giriş yapan enerji devi Hollandalı Vitol Grubu, Vava-Cars markası ile piyasadaki alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.
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