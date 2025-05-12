VavaCars: İkinci elde fiyatlar yüzde 1,7 arttı, yıllık artış yüzde 9’u geçti

VavaCars'ın yapay zeka destekli endeksine göre, ikinci el araç fiyatları nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Yıllık artış ise yüzde 9,26 seviyesinde gerçekleşti.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, fiyatlardaki artışta bayram öncesi artan talep ve döviz kurundaki yükselişin etkili olduğunu vurgularken, yaz aylarında piyasanın daha da hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

Yıllık artış yüzde 9,26

Raporda, son 12 ayda ikinci el araç fiyatlarının yüzde 9,26 oranında arttığı belirtilirken, aynı dönemde TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 37,86, dolar/TL kuru ise yüzde 18,8 oranında yükseldi.

Gözelekli değerlendirmesinde, "Yılın başındaki durgunluk sonrası fiyatlar yeniden artışa geçti. Döviz kuru ile ikinci el fiyatları arasındaki fark yaz aylarında daha da kapanabilir. Bu nedenle ikinci el araçlar yatırım açısından cazibesini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.