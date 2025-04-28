VavaCars ilk çeyrek verilerini açıkladı: İkinci el araç satışları yüzde 18 düştü

Online ikinci el araç platformu VavaCars, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin ikinci el otomobil satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 627 bin 399 adet ikinci el araç satıldı.

Açıklamaya göre, ilk çeyrek satışları geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 18 oranında gerileyerek 1 milyon 984 bin 610 adetten 1 milyon 627 bin 399 adede düştü. Ancak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında düşüş daha sınırlı kaldı ve yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, sıfır otomobil satışlarında geçen yılın son çeyreğine göre büyük bir değişim görülmezken, geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı.

Fiyat hareketlerine bakıldığında ise, yılın ilk iki ayında ikinci el araç fiyatları sabit kalırken, mart ayında yüzde 2,4 oranında artış kaydedildi. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, ikinci el araç fiyatlarının artışı yüzde 11 seviyesinde kaldı. Bu oran, TÜİK verilerine göre son 12 ayda yüzde 38 olan tüketici enflasyonu ve yüzde 17’lik döviz kuru artışının gerisinde kaldı.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, açıklamasında satışlardaki durağanlığın enflasyon, yüksek kredi oranları ve ekonomik belirsizlikler gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Gözelekli, nisan ayında başlayan bahar kampanyaları ve yaz aylarına yaklaşıldıkça artan seyahat ihtiyaçlarının pazarda hareketlilik yaratmasını beklediklerini ifade etti. İkinci el araçların yatırım aracı olma ve ulaşımda sunduğu avantajların cazibesini koruduğunu vurgulayan Gözelekli, yıl sonunda ikinci el araç satışlarının 7 milyon adedi aşabileceğini öngördüklerini belirtti.