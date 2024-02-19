VavaServis, Tesla onarım merkezi oldu

VavaCars, İstanbul'un Pendik ilçesinde ekspertiz ve yenileme merkezi olan VavaServis’te kalite kontrolden mekanik servise, boyasız onarımdan kaporta onarımına kadar birçok hizmeti tek çatı altında veriyor.

VavaCars, Tesla'nın tüm araç ve eğitimlerine sahip olan Pendik’teki merkezinde, tam yapısal gövde onarımı hizmeti vermeye başladı.

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, Tesla model araçlara verecekleri onaylı yapısal onarım hizmetiyle artık daha çok araç sahibini kaliteli hizmetleriyle buluşturacaklarını söyledi.

Gözelekli, şunları söyledi: “Müşteri memnuniyetini her zaman için birinci öncelik konumunda tutan bir marka olarak, yalnızca sektöre getirdiğimiz yeniliklerle değil, verdiğimiz hizmetlerle de benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Her beklenti ve talebe çözümler geliştirerek şikayetleri memnuniyete dönüştürmeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda, Tesla onaylı hasar onarım merkezi olmamız, VavaCars'ın kalite ve güvenilirlik anlayışını bir üst seviyeye taşıyor. Bu çerçevede İstanbul Pendik’te faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin en büyük araç ekspertiz ve yenileme merkezi konumundaki VavaServis, Tesla araçlarının yapısal gövde hasar onarımlarını, alanında uzman ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlarımız ile en üst düzeyde gerçekleştirecek."

'Ekosisteme katma değerli hizmetler sağlamaya devam edeceğiz'

Dijital dönüşümü odağına alan bir marka olarak sektöre yenilik katmaya devam edeceklerine vurgu yapan Serdıl Gözelekli, “VavaCars olarak önceliğimiz; müşterilerimizi güvenli, hızlı ve sorunsuz biçimde ikinci el araç alım satım ve servis hizmetimizle buluşturmak. Amacımız, araç ticaret hacmimizi operasyonel verimlilik odağıyla karlı bir şekilde büyütmek. Bunu da ekosisteme eklediğimiz yeni katma değerli hizmetlerimizle sağlayacağız. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen banklarıyla yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde uygun finansman seçeneklerini sunuyoruz. Ayrıca yeni uygulamaya aldığımız kredi kartı seçeneğiyle 12 aya kadar taksit imkanıyla parçalı ödemeye de olanak tanıyoruz. Aracını yenisiyle değiştirmek isteyenler için ise 25 bin TL’ye kadar takas avantajı sunuyoruz. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya destek veren, pazara katma değer sağlayan, güvenilir ve ilham verici bir paydaş ve marka olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.