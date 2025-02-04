Veriler açıklandı: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azaldı ve 68 bin 654 adede düştü.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet oldu.

10 yıllık ortalamalar

Dernek tarafından yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık ortalamaya göre arttığı kaydedildi:

"Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre;

otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %75,2 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı."

Aralık ayında artış

ODMD, 2024 Aralık ayında otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında artarak 134 bin 811 adede, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 9,9 artarak 35 bin 438 adede ulaştığını açıklamıştı.