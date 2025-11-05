Vites rekora takıldı satışlar 1 milyonu geçti

Otomobil ve hafif tica­ri araç pazarı son viraj­da psikolojik sınırı aştı. Toplam pazar yılın ilk 10 ayın­da 1 milyon adedi geçti. Otomo­tiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine gö­re, 2025 yılı Ocak-Ekim döne­minde satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.

Sadece oto­mobil satışları aynı dönemde yüzde 11’e yakın yükseliş kay­dederek 833 bin 382 adet, hafif ticari ise yüzde 7,2 büyümeyle 210 bin 414 adede ulaştı. Son 16 yıllık ortalamaya göre, ilk 10 ay­lık dönemde 1 milyon adet barajı ilk kez geçildi. Tahminler son iki ayda da satışların hızlı geçeceği yönünde. En az 300 bin adetlik daha bir pazar olmasını bekle­diklerini söyleyen sektör tem­silcileri pazarın rahatlıkla 1 mil­yon 350 bin adet seviyelerine geleceğini paylaştı.

Üst üste 3 aydır zirve sürüyor

Sadece ekim ayında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Ekim 2025’te otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 arttı. Ge­çen ay toplamda 116 bin 149 araç satışı gerçekleşti. Otomobil sa­tışları yüzde 19,8 yükselerek 90 bin 695 adete ulaşırken, hafif ti­caride yük yüzde 17,8 artarak 25 bin 454 adet görüldü. Satışlar ekim ayında 10 yıllık ortalama­ya göre yüzde 60,2 ivmelendi. 3 haneli rekor satış (101 bin 367) en son 2023 Ekim’de kayıtla­ra geçmişti.

Sektör temsilcileri son 2 ayın daha hızlı geçeceğini aktardı. Üst üste son 3 aydır ay­lık baz rekor sürdü. Pazarın yüz­de 82,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, en büyük pay C segmenti otomobiller 465 bin 750 adetle yüzde 55,9 pay al­dı. Onu yüzde 26,5 payla B seg­menti otomobiller 220 bin 795 adet olarak takip etti. En çok ter­cih edilen otomobiller yine SUV modeller olmaya devam etti. Pa­zardan 518 bin 550 adetle yüzde 62,2 pay alan SUV araçları, 188 bin 167 adet ve yüzde 22,6 ile se­dan takip ederken, HB otomo­biller 118 bin 711 adetle yüzde 14,2 paya sahip oldu.

Elektrikli araçta voltaj arttı depo kapakları çok açılmadı

Bu ay yakıt tipi satışları da dikkat çekti. Benzinli otomobil satışları toplam pazardan 393 bin 399 adetle toplam pazardan yüzde 47,2 pay aldı. Hibrit araç­lar ise bu dönemde 219 bin ade­de ulaşarak yüzde 26,4 paya sa­hip oldu. Elektrikli araç satışları ilk 3’e girdi. 148 bin 304 adetlik satışa ulaşıldı. Pazarda aldıkla­rı pay ise yüzde 17,8’e çıktı. Di­zel otomobiller vites düşürme­ye devam ediyor. Toplamda 64 bin 801 araç satışı gerçekleşti.

Pay ise yüzde 7,8 seviyesine gel­di. Otogazlı otomobil satışları 7 bin 149 adetle payını yüzde 1’in altına taşıdı. ODMD verilerine göre, benzinli ve dizel aracın pa­yı hızla düştü. Hibrit ve elektrik­li araç satışlarında da artış sür­dü. 160 kW altındaki elektrik­li otomobil satışları yüzde 96,8 artarak yüzde 13,6 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışla­rı yüzde 186,1 artarak yüzde 4,2 pay aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 785 bin 559 adetle yüzde 94,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 47 bin 823 adetle yüzde 5,7 dilimi ken­dine ayırdı.

“Bugüne kadar hiç olmamış bir pazar hacmi”

Daha yıl bitmeden 1 milyon barajı aşan satışlarla ilgili DÜNYA’ya konuşan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Otomotiv sektöründe dönemsel olarak satışların oldukça hareketli geçtiği aylara girdik. Bu yıl da benzer bir tablo var ve ekim ayında pazar, geçtiğimiz yıla göre yüzde 19,4’lük bir artışla 116 binin üzerinde bir adetle kapandı. Bu rakamlarla birlikte ekim ayında da bir rekor gelmiş oldu. İlk 10 aya baktığımızda ise 1 milyon adetlik barajın aşıldığını görüyoruz. Son aylarda tahmin ettiğimiz gibi bu hızın devam edeceği görülüyor. Kasım ve aralık, zaten dönemsel olarak en yüksek satışların gerçekleştiği iki ay olacaktır. Pazarın mevcut hızını değiştirecek herhangi bir beklenmedik gelişme yaşanmazsa, büyüklüğün yıl sonunda 1 milyon 350 bin adet civarında bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bu da bugüne kadar hiç olmamış bir pazar hacmi olacak ve yılın ciddi bir farkla rekor satış adediyle kapanacağını söyleyebiliriz. 2024 yılı, yüzde 0,5’lik artışla 1 milyon 285 bin 632 adet satışla tamamlanmıştı ve 2025 yılında otomobile olan talep yüksek seyretmeye devam etti. Bu durum, mobilitenin hâlâ temel bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Artan bir nüfus var ve mobiliteye olan ihtiyaç azalmıyor. Buna ek olarak, her ne kadar geride kalmış gibi görünse de pandemi döneminde yaşanan 2–2.5 yıllık araç bulunamama sürecinin etkisinin, özellikle araç yenilemelerde hâlâ devam ettiğini düşünüyoruz. Pazarın yüksek hızına etki eden bir diğer faktör ise araç parkımızın oldukça yaşlı olması ve yenileme dönemine girmiş bulunması. Tüm bu unsurların birleşimiyle birlikte bugün yaşadığımız rekor büyüklüğe ulaşmış durumdayız” dedi.