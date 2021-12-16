Volkswagen: 2022'de otomobil satışları 2021'in altında kalabilir

Manager Magazin'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Volkswagen çip tedarikinde sıkıntıların üretim üzerinde baskı yarattığı bu yıl toplam satışlarının 9 milyonun hemen altında kalmasını bekliyor.

Dergi, Çip tedarik sıkıntılarının en azından 2023 yılına kadar devam edeceğini öngören Volkswagen'in gelecek yıl en kötü senaryoda 8 milyon civarında araç satmayı beklediğini de yazdı.

Gelecek yıl satışların, şartlarda iyileşme olsa bile 2021 rakamlarının altında kalabileceği de belirtildi