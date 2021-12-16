Volkswagen: 2022'de otomobil satışları 2021'in altında kalabilir
Volkswagen, 2021 yılında satışlarının 9 milyon adedin altında kalmasını bekliyor. Şirket, çip krizinin devam etmesi halinde 2022 yılındaki satışların da 2021'in altında kalabileceğini öngörüyor.
Manager Magazin'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Volkswagen çip tedarikinde sıkıntıların üretim üzerinde baskı yarattığı bu yıl toplam satışlarının 9 milyonun hemen altında kalmasını bekliyor.
Dergi, Çip tedarik sıkıntılarının en azından 2023 yılına kadar devam edeceğini öngören Volkswagen'in gelecek yıl en kötü senaryoda 8 milyon civarında araç satmayı beklediğini de yazdı.
Gelecek yıl satışların, şartlarda iyileşme olsa bile 2021 rakamlarının altında kalabileceği de belirtildi