Volkswagen 356 bin aracı geri çağırıyor

Alman otomobil devi Volkswagen, ABD'de 356 bini aşkın aracı arka görüş kamerasında tespit edilen sorun nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2019-2026 model yılları arasındaki bazı araçları kapsadığı bildirildi. Açıklamada, arka görüş kamerasından görüntü alınamaması sorununa rastlanması üzerine sürecin başlatıldığı belirtildi.

Kaza riskini artırabilir

Yetkililer, söz konusu kamera arızasının sürücünün görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırabileceğine dikkat çekti. NHTSA açıklamasında, bir yazılım hatasının arka görüş kamerasının düzgün şekilde çalışmasını engelleyebileceği ifade edilerek, "Bu nedenle, bu araçlar Federal Motorlu Taşıt Güvenliği Standardı 111, ‘Arka Görüş' gerekliliklerine uymamaktadır" denildi.

Geri çağırmadan etkilenebilecek araç sayısının 356 bin 649 olduğu kaydedilirken, bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceği aktarıldı. Araç sahiplerinin ise 17 Şubat 2026 tarihine kadar mektupla bilgilendirileceği bildirildi.

Öte yandan Volkswagen Group'un ABD pazarındaki satış performansındaki zayıflama da dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Volkswagen markasının ABD'deki satışları geçen yıl yüzde 13 düşüşle 329 bin 813 adede geriledi.