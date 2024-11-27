Volkswagen, Çin'in Sincan bölgesindeki fabrikada ortaklığını sona erdirecek

Konuyla ilgili olarak bazı kaynaklar, Alman otomobil üreticisi ve SAIC'in tesisi devlete ait Shanghai Lingang Development Group'un bir iştiraki olan Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification'a (SMVIC) satacağını söyledi.

Anlaşmanın değeri açıklanmadı.

Volkswagen'in Sincan'daki varlığı, hak gruplarının bölgedeki gözaltı kamplarında kitlesel zorla çalıştırma da dahil olmak üzere suiistimalleri belgelemesinin ardından son yıllarda şirket için bir baş ağrısı haline geldi. Pekin bu tür ihlalleri reddediyor.

Anlaşmaya göre SMVIC, SAIC/VW'nin Turpan Xinjiang ve Şangay'daki Anting'deki test pistlerini de devralacak.

Anlaşmaların ardından Volkswagen'in artık Sincan'da herhangi bir varlığı kalmayacak