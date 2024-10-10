Volkswagen elektrikli otomobilde gaza bastı!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, kaybettiği pazar payını uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle kazanmayı planlıyor. Şirket 2027'ye kadar sekiz yeni elektrikli araç modelini piyasaya sürecek.

Alman otomotiv dergisi auto motor und sport'a konuşan Volkswagen Binek Otomobiller CEO'su Thomas Schäfer "Araçlarımızı karlı bir şekilde üretip, uygun fiyatlarla satışa sunmalıyız" dedi.

Volkswagen elektrikli araç model ailesinin küçük üyelerinden olan ID.2, normalde 50 ayda geliştiriliyordu. Habere göre bu modelin geliştirme süresi de 36 aya indirilecek. Böylece uygun fiyatlı elektrikli araç model atağının hızlanması planlanıyor.