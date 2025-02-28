Volkswagen Grubu üyesi Audi'den radikal karar: 76 yıllık fabrikasının fişini çekti!

Audi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 76 yıldır faaliyet gösteren fabrikasının kapatıldığını duyurdu. 1949 yılında üretime başlayan ve Volkswagen Grubu’na ait olan tesis, yıllar içinde farklı modeller üretti ancak son dönemde lüks segment elektrikli otomobillerin talebinde yaşanan düşüş nedeniyle üretimi durdurdu.

Q8 modelinin üretimi Meksika'ya kaydırılıyor

Audi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Brüksel fabrikasında üretilen Q8 modelinin üretiminin Meksika’ya taşınacağını açıklamıştı. 2024 Eylül ayında Volkswagen Grubu’nun Brüksel tesisine herhangi bir model tahsis etmeyeceğini duyurması, çalışanlar ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı.

Brüksel’in Forest bölgesinde yer alan ve 54 hektarlık bir alana kurulu olan fabrika, uzun yıllar Volkswagen modelleri üretirken, 2004’ten itibaren Audi markasına yöneldi. 2018’den itibaren ise burada elektrikli Audi e-Tron üretimi gerçekleştirildi.

Çalışanlara tazminat ödenecek

Audi yönetimi ve çalışanlar arasında yürütülen müzakereler sonucunda işçilere yasal kıdem tazminatlarının yanı sıra hizmet sürelerine göre ek ikramiye verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Audi, fabrikanın kapanmasını önlemek için 20’den fazla yatırımcıyla görüştü ancak uygun bir alıcı bulunamadı. Tesisin gelecekte nasıl değerlendirileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Belçika’da kapanan otomobil fabrikaları arasına katıldı

Brüksel’deki Audi fabrikasının kapanması, Belçika’da son yıllarda kapanan diğer otomobil fabrikalarını akıllara getirdi. Daha önce 1997’de Vilvoorde’deki Renault, 2010’da Anvers’teki Opel ve 2014’te Genk’teki Ford fabrikaları da üretimi durdurmuştu.

Audi’nin Brüksel fabrikasının kapanması, Avrupa’daki otomotiv üretim dinamiklerindeki değişimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.