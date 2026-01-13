Volkswagen teslimatları 2025'te geriledi: Gözler 2026'ya çevrildi

Volkswagen markası, 2025 yılında dünya genelinde toplam 4,73 milyon araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 1,4'lük bir gerilemeye işaret etti. Şirket, küresel ölçekte süren ekonomik belirsizlikler ve zorlu piyasa koşulları nedeniyle 2026 yılında da otomotiv pazarında baskının devam etmesini bekliyor.

Bölgesel veriler incelendiğinde Avrupa ve Güney Amerika'nın pozitif bir görünüm sergilediği görüldü. Volkswagen'in Avrupa teslimatları 2025'te yüzde 5,1 artarken, Güney Amerika'da bu oran yüzde 18,5 oldu. Buna karşılık Çin'de teslimatlar yüzde 8,4, Kuzey Amerika'da ise yüzde 8,2 oranında geriledi.

Elektriklilerde görece güçlü kaldı

Elektrikli araç satışlarında ise talebin görece güçlü kaldığı belirtildi. Volkswagen, 2025 yılında 382 bin adet tam elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 0,2'lik sınırlı bir düşüşe işaret ederken, tam elektrikli modellerin toplam teslimatlar içindeki payı yüzde 8,1 olarak hesaplandı.

Şirket, 2026 yılında özellikle elektrikli araçlara yönelik talebin artmasını öngörüyor.