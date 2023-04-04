Volkswagen, Türkiye’de 500 bininci aracını sattı

Ürün portföyünde bulunan modeli “Transporter”, sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli “Caddy”, profesyonellerin tercihi “Crafter” ve markanın premium pick-up modeli “Amarok”u uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşturan Volkswagen Ticari Araç, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunarak onların en büyük destekçisi ve iş ortağı olmaya devam ediyor.



Türkiye hafif ticari araç pazarının üreticilerinden biri olan Volkswagen Ticari Araç 30 yıla yakın bir süredir Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteriyor. Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “1994 yılında 2 araçla başladığımız yolculuğumuz, bugün binlerce müşterimizle yaşadığımız bir bağlılık hikâyesine dönüşmüş durumda. Bu başarıyı, ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra, Türkiye genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve müşteri odaklı ekiplerimize borçluyuz.” dedi.



“Müşteri odaklılık ilkemiz doğrultusunda geliştirdiğimiz dijital ve teknolojik çözümler, satış ve satış sonrası süreçlerimizi benzersiz bir müşteri deneyimine dönüştürüyor.” diyen Senyücel, bu yıl ürün gamına eklenecek olan Amarok, Multivan ve California model ailesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.



Türkiye hafif ticari araç pazarı, son 10 yılda ortalama 180 bin adet düzeyinde gerçekleşen yıllık pazar büyüklüğüyle, Avrupa’nın büyük pazarlarından biri. Bu pazar büyüklüğü, Volkswagen Ticari Araç Türkiye’nin Volkswagen global pazarları içindeki önemini artırıyor.