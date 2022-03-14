Volkswagen ve Ford 'elektrikli araçlar' için ittifakını genişletiyor

İki şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD'li otomobil üreticisinin, Volkswagen'in modüler otomobil platformunu (MEB) kullanarak ikinci bir elektrikli araç üreterek Alman otomobil üreticisiyle mevcut ortaklığını derinleştireceği belirtildi.

Ford böylece 2026’dan itibaren Avrupa'da elektrikli araçlar için planlanan üretim adetini 2’ye katlayarak 1,2 milyon adede çıkaracak.

Elektrikli otomobillere yönelik iş birliğinin genişlemesiyle, Volkswagen yüksek teknoloji geliştirme maliyetlerini Ford ile paylaşarak elektrikli araçları daha ucuza piyasaya sürebilecek.

Volkswagen ve Ford, 2019’da "otonom ve elektrikli otomobiller" geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurmuştu.