Volkswagen, yangın riski nedeniyle 44 binin üzerinde elektrikli aracı geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 43 bin 881 adet ID.4, yazılım güncellemesi ve gerekli görülmesi halinde batarya değişimi için yetkili servislere çağrılacak.

Geri çağırma kapsamındaki araçlardan özellikle 2023 ve 2024 model yılına ait 670 araçta, batarya hücre modüllerindeki hizalama hatalarının yangın riskini artırdığı tespit edildi. Bu araçların sahiplerine, onarım tamamlanana kadar ek güvenlik önlemleri almaları tavsiye edildi.

Araç sahiplerine geçici kullanım uyarıları

Volkswagen, riskli gruptaki araçlar için şu önlemleri önerdi:

* Şarj işlemi tamamlandıktan sonra aracın açık alana park edilmesi,

* Kapalı alanlarda gece boyunca şarj yapılmaması,

* Seviye 3 DC hızlı şarj ünitelerinin kullanılmaması,

* Batarya şarj seviyesinin yüzde 80 ile sınırlandırılması.

Servis işlemleri ücretsiz yapılacak

Volkswagen yetkili servisleri, geri çağırma kapsamındaki tüm araçlarda yazılım güncellemesi ve batarya kontrollerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Hatalı batarya hücresine sahip olduğu belirlenen araçlarda ise modül değişimi yapılarak güvenlik standartlarının sağlanacağı belirtildi.