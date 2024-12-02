Volkswagen’de kriz büyüyor: 9 fabrikada işçiler 2 saatlik uyarı grevi yaptı

İş bırakma eylemleri, şirketin Wolfsburg'daki ana fabrikasını da içeriyordu; burada işçiler, otomobil üreticisinin yönetiminin maliyet düşürme çabasına karşı bir araya geldi ve şirketin kendi ülkesindeki ilk fabrika kapatma tehdidiyle karşı karşıya kaldılar.

Volkswagen, Almanya'daki maliyetleri rakiplerinin ve Doğu Avrupa ve Güney Amerika'daki Volkswagen fabrikalarının ulaştığı seviyelere düşürmesi gerektiğini savunuyor. Çalışanların baş temsilcisi Daniela Cavallo, yönetimin cazip ürünler geliştirme ve daha ucuz, giriş seviyesi bir elektrikli araç bulma konusundaki başarısızlıklarının yükünü çalışanların omuzlamaması gerektiğini söyledi.