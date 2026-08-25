Volkswagen’de tarihi kriz: 50 bin kişinin işi tehlikede

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Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) Grubu, işten çıkarma ve tesis kapatma planlarının gündeme gelmesiyle tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

Şirketin Wolfsburg’daki genel merkezinde yönetim kurulu ile işyeri konseyi arasında görüşmeler yapılıyor. İşçi temsilcilerinin çağrısı üzerine gerçekleştirilen ilk toplantıda, yönetimden daha önce açıklanan tasarruf önlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermesi isteniyor.

CEO’ya duyulan güven sarsıldı

Volkswagen’in Wolfsburg’daki ana fabrikasında düzenlenen olağanüstü işçi kurultayında konuşan Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, yeniden yapılanma planları nedeniyle Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume’a duyulan güvenin sarsıldığını belirtti.

Blume’un da katıldığı toplantıda 10 binden fazla çalışan protesto amacıyla bir araya geldi. Cavallo, Almanya’daki fabrikaların geleceğinin tartışma konusu yapılamayacağını söyledi.

Cavallo, "Almanya'daki fabrikalar Volkswagen Grubu'na aittir ve buranın ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetim kuruluna ve özellikle üst yönetici Oliver Blume'a olan güvenimiz zedelendi. Henüz düzeltilemeyecek boyutta değil ancak ciddi şekilde hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Daniela Cavallo, şirketin gündemindeki işten çıkarma ve fabrika kapatma planlarına kesin şekilde karşı çıktıklarını bildirdi.

50 bin kişilik istihdam kaybı gündemde

Ek 50 bin kişinin işini kaybetme ihtimali ve Almanya’daki 5 fabrikanın kapatılmasını içeren radikal kesinti planlarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez çalışanların karşısına çıkan Volkswagen CEO’su Oliver Blume ise geri adım atılmayacağı mesajını verdi.

Blume maliyetlere ve Çin rekabetine işaret etti

Yönetim kurulunun belirlenen stratejinin arkasında durduğunu ve gerekli adımlar için hazırlık yaptığını söyleyen Blume, Volkswagen’in yaklaşık yüzde 3,8 seviyesindeki mevcut kâr marjıyla geleceğe yönelik yatırımlarını finanse etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Blume; Çinli üreticilerle artan rekabeti, Almanya’daki yüksek maliyetli kapasite fazlasını ve ABD’nin milyarlarca dolarlık gümrük vergilerini mevcut tablonun nedenleri arasında gösterdi.

Şirket içinde huzursuzluk büyüyor

Alman basınında yer alan bilgilere göre, şirket bünyesindeki gerilim giderek artıyor. Şirketin iç iletişim ağında yayımlanan bir yazıda, yönetim kurulunun yürüttüğü "felaket dış iletişim" nedeniyle çalışanların ve ailelerinin büyük bir belirsizlik ve endişe içinde bırakıldığı kaydedildi.

İşçi temsilcileri, yönetimin bugüne kadar yalnızca "yüzeysel bilgiler" paylaştığını savunarak ağustos ayının sonuna kadar Wolfsburg, Zwickau ve Kassel-Baunatal’ın da aralarında bulunduğu yerlerde toplam dokuz bilgilendirme toplantısı yapılmasını istedi.

Sendikadan sert protesto uyarısı

Yaşanan kriz, siyaset ve sendika çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Olaf Lies, fabrikaların kapatılmasının bir seçenek olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Almanya’nın en büyük sendikası IG Metall de yönetimin küçülme planlarını sürdürmesi durumunda geniş katılımlı ve sert protestolar düzenleyeceklerini açıkladı.