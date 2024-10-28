Volkswagen'den en az üç fabrikayı kapatma planı

Volkswagen çalışanlarını temsil eden Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Alman üreticinin merke­zinin bulunduğu Wolfsburg'da iş­çilere yönelik bilgilendirme etkin­liğinde yaptığı konuşmada, "Yöne­tim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor" dedi.

Ülkedeki Volkswagen’in diğer tesislerinin de küçüleceğine işaret eden Cavallo, şirketin yönetim ku­rulunun işten çıkarmaları planla­dığını bildirdi. Cavallo, "Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, mik­tarların, vardiyaların ve tüm mon­taj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesin­likle ciddi. Bu, toplu pazarlık turun­da kılıç sallamak değildir, Alman­ya’daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil" ifadelerini kullandı.

Acilen master planı hazırlanmalı

Alman hükümetinin acilen Al­man sanayisi için bir master pla­nı hazırlaması gerektiğini belirten Cavallo, böylece sanayinin gerile­mesinin durdurulacağını söyledi. Cavallo, kapanmadan Almanya’da­ki hangi fabrikaların etkilenece­ğini veya Volkswagen Grubu'nun Almanya'daki yaklaşık 300 bin personelinden kaçının işten çıkarı­labileceği konusunda bilgi vermedi.

Volkswagen İş Konseyi Başka­nı Daniela Cavallo, Volkswagen Yönetim Kurulu'nun söz konusu planlarına karşı olduğunu vurgula­yarak, "Tüm yönetim kurulu üyele­rini ve şirketin tepesindeki herkesi sadece uyarabilirim: Bizimle, VW iş gücüyle uğraşmayın" dedi.

Otomobil üreticileri baskı altında

Öte yandan, Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avru­pa'daki yavaş ekonomik büyüme, yükselen aşırı sağ ve Çinli otomo­bil üreticilerinin yanı sıra Tes­la'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldı. Yıllık yaklaşık 280 milyar euro ihracat yapan Alman otomo­bil üreticileri, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyet­leri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında.

Elektrikli araçlara geçiş, Al­manya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük ya­tırımlar yaparken, artan maliyet­lerle boğuşmak zorunda kalıyor.

Otomotiv sektöründe ‘deprem’ etkisi yaratmıştı

-Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını beş yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı.

-Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

-2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in bu kararı, Alman otomotiv sektöründe ‘deprem’ etkisi oluşturmuştu.

-Volkswagen, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme planları üzerinde haftalardır sendikalarla müzakere ediyordu.

-Alman sendika liderleri, daha önce, Volkswagen'e grev tehdidinde bulunarak, işçileri işten çıkararak ‘tarihi bir hata’ yapmaması konusunda uyarmıştı.

650 bin kişiyi istihdam ediyor

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor. Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar euroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.