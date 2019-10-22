Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Süreç askıda, alternatif yer bakmıyoruz

22 Ekim 2019

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann Volkswagen'in Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerleri şu anda değerlendirmediklerini belirtti.

Almanya'nın Türkiye'deki yatırımını ertelemesi sonrasında Bulgaristan ve Sırbistan gibi bu yatırıma talip olan ülkelerden Alman devini ikna etmek için yeni hamleler gelmişti.



Barış Pınarı Harekatı sonrası yatırım ertelenmişti



Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.