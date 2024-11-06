Volkswagen’in CEO’su Blume: Almanya’daki maliyetlerimizin büyük oranda düşmesi gerekiyor
Volkswagen’in CEO’su Oliver Blume, “Avrupa’daki düşük talep ve Çin’den gelen düşük gelirler, VW’de onlarca yıldır devam eden yapısal sorunları ortaya koyuyor” dedi. Blume, planlanan maliyet düşürme programının zorunlu olduğunu açıkladı.
Küresel markanın ilerleme kaydedemediğini belirten Volkswagen’in CEO’su Oliver Blume, şirketin ‘on yıllardır süregelen yapısal sorunlarını’ çözmek için planlanan maliyet düşürme programının zorunlu olduğunu açıkladı.
Bild Gazetesi’ne konuşan CEO Oliver Blume, Almanya’daki operasyon maliyetlerinin rekabet gücünü zorladığını vurgulayarak “Artık bu konunun üstesinden istikrarlı bir şekilde geliyoruz. Almanya’daki maliyetlerimizin büyük oranda düşmesi gerekiyor” dedi. Maliyet düşürme hedefleri konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Blume, ancak bu hedeflere ulaşma yollarında esnek olabileceklerini ifade etti.
10 fabrikadan en az üçü kapanacak
Geçtiğimiz günlerde Volkswagen İşçi Konseyi Başkanı, Almanya’daki on fabrikadan en az üçünü kapatma, on binlerce VW işçisini işten çıkarma ve geri kalanın ücretlerini yüzde 18’e kadar düşürme kararı aldıklarını belirtmişti. Şirket bu planları henüz doğrulamadı ancak geçen hafta, çalışanların maaşlarında yüzde 10 kesinti istemişti.
VW İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian ise ‘Volkswagen için tarihi bir dönüm noktası’ hakkında “Maliyetlerimizi azaltmalıyız” dedi. Avrupa otomobil pazarındaki durgunluğa ve özellikle Almanya’da elektrikli otomobillere olan talebin çok zayıf olduğuna dikkat çeken Kilian, fabrikalardaki kapasite fazlasına dikkat çekti. Kilian, tüm otomotiv endüstrisinin şu anda mücadele ettiğini söyleyerek “Ancak Volkswagen’in bu olumsuz eğilimi tersine çevirme potansiyeli var” dedi.
Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi
-Almanya’da 300 bin istihdam sağlayan ve sadece yerel değil, ulusal refah için de çok önemli görülen Volkswagen, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olarak biliniyor.
-Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika’da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.
-Grubun geçen yıl gelirleri 350 milyar euroya ulaştı.
-Zorlu emisyon hedefleri ve AB’nin 2035’ten itibaren içten yanmalı motora sahip yeni araçların satışını yasaklama kararı, Avrupa’da otomotiv üreticilerini elektrikli araçlara odaklanmaya zorladı.
-Volkswagen’deki kriz karşısında, zor durumda kalan Alman koalisyon ortağındaki üst politikacılar Brüksel’den daha fazla yardım talep etti. Alman siyasiler, Avrupa Birliği’ni otomobil üreticilerinin önüne sayısız engel koymakla suçladı.