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Volkswa­gen’in CEO’su Blume: Almanya’daki maliyetlerimizin büyük oranda düşmesi gerekiyor

Volkswagen’in CEO’su Oliver Blume, “Avrupa’daki düşük talep ve Çin’den gelen düşük gelirler, VW’de onlarca yıldır devam eden yapısal sorunları ortaya koyuyor” dedi. Blume, planlanan maliyet düşürme programının zorunlu olduğunu açıkladı.

Dünya Gazetesi
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Küresel markanın iler­leme kaydedemediği­ni belirten Volkswa­gen’in CEO’su Oliver Blume, şirketin ‘on yıllardır sürege­len yapısal sorunlarını’ çöz­mek için planlanan maliyet düşürme programının zorun­lu olduğunu açıkladı.

Bild Gazetesi’ne konuşan CEO Oliver Blume, Alman­ya’daki operasyon maliyet­lerinin rekabet gücünü zor­ladığını vurgulayarak “Artık bu konunun üstesinden is­tikrarlı bir şekilde geliyoruz. Almanya’daki maliyetleri­mizin büyük oranda düşmesi gerekiyor” dedi. Maliyet dü­şürme hedefleri konusunda taviz vermeyeceklerini belir­ten Blume, ancak bu hedeflere ulaşma yollarında esnek ola­bileceklerini ifade etti.

10 fabrikadan en az üçü kapanacak

Geçtiğimiz günlerde Volk­swagen İşçi Konseyi Başkanı, Almanya’daki on fabrikadan en az üçünü kapatma, on bin­lerce VW işçisini işten çıkar­ma ve geri kalanın ücretleri­ni yüzde 18’e kadar düşürme kararı aldıklarını belirtmişti. Şirket bu planları henüz doğ­rulamadı ancak geçen hafta, çalışanların maaşlarında yüz­de 10 kesinti istemişti.

VW İnsan Kaynakları Di­rektörü Gunnar Kilian ise ‘Volkswagen için tarihi bir dö­nüm noktası’ hakkında “Mali­yetlerimizi azaltmalıyız” de­di. Avrupa otomobil pazarın­daki durgunluğa ve özellikle Almanya’da elektrikli otomo­billere olan talebin çok zayıf olduğuna dikkat çeken Kilian, fabrikalardaki kapasite fazla­sına dikkat çekti. Kilian, tüm otomotiv endüstrisinin şu an­da mücadele ettiğini söyleye­rek “Ancak Volkswagen’in bu olumsuz eğilimi tersine çevir­me potansiyeli var” dedi.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi

 -Almanya’da 300 bin istihdam sağlayan ve sadece yerel değil, ulusal refah için de çok önemli görülen Volkswagen, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olarak biliniyor.

-Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika’da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

-Grubun geçen yıl gelirleri 350 milyar euroya ulaştı.

-Zorlu emisyon hedefleri ve AB’nin 2035’ten itibaren içten yanmalı motora sahip yeni araçların satışını yasaklama kararı, Avrupa’da otomotiv üreticilerini elektrikli araçlara odaklanmaya zorladı.

-Volkswagen’deki kriz karşısında, zor durumda kalan Alman koalisyon ortağındaki üst politikacılar Brüksel’den daha fazla yardım talep etti. Alman siyasiler, Avrupa Birliği’ni otomobil üreticilerinin önüne sayısız engel koymakla suçladı.