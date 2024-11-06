Küresel markanın iler­leme kaydedemediği­ni belirten Volkswa­gen’in CEO’su Oliver Blume, şirketin ‘on yıllardır sürege­len yapısal sorunlarını’ çöz­mek için planlanan maliyet düşürme programının zorun­lu olduğunu açıkladı.

Bild Gazetesi’ne konuşan CEO Oliver Blume, Alman­ya’daki operasyon maliyet­lerinin rekabet gücünü zor­ladığını vurgulayarak “Artık bu konunun üstesinden is­tikrarlı bir şekilde geliyoruz. Almanya’daki maliyetleri­mizin büyük oranda düşmesi gerekiyor” dedi. Maliyet dü­şürme hedefleri konusunda taviz vermeyeceklerini belir­ten Blume, ancak bu hedeflere ulaşma yollarında esnek ola­bileceklerini ifade etti.

10 fabrikadan en az üçü kapanacak

Geçtiğimiz günlerde Volk­swagen İşçi Konseyi Başkanı, Almanya’daki on fabrikadan en az üçünü kapatma, on bin­lerce VW işçisini işten çıkar­ma ve geri kalanın ücretleri­ni yüzde 18’e kadar düşürme kararı aldıklarını belirtmişti. Şirket bu planları henüz doğ­rulamadı ancak geçen hafta, çalışanların maaşlarında yüz­de 10 kesinti istemişti.

VW İnsan Kaynakları Di­rektörü Gunnar Kilian ise ‘Volkswagen için tarihi bir dö­nüm noktası’ hakkında “Mali­yetlerimizi azaltmalıyız” de­di. Avrupa otomobil pazarın­daki durgunluğa ve özellikle Almanya’da elektrikli otomo­billere olan talebin çok zayıf olduğuna dikkat çeken Kilian, fabrikalardaki kapasite fazla­sına dikkat çekti. Kilian, tüm otomotiv endüstrisinin şu an­da mücadele ettiğini söyleye­rek “Ancak Volkswagen’in bu olumsuz eğilimi tersine çevir­me potansiyeli var” dedi.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi

-Almanya’da 300 bin istihdam sağlayan ve sadece yerel değil, ulusal refah için de çok önemli görülen Volkswagen, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olarak biliniyor.

-Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika’da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

-Grubun geçen yıl gelirleri 350 milyar euroya ulaştı.

-Zorlu emisyon hedefleri ve AB’nin 2035’ten itibaren içten yanmalı motora sahip yeni araçların satışını yasaklama kararı, Avrupa’da otomotiv üreticilerini elektrikli araçlara odaklanmaya zorladı.

-Volkswagen’deki kriz karşısında, zor durumda kalan Alman koalisyon ortağındaki üst politikacılar Brüksel’den daha fazla yardım talep etti. Alman siyasiler, Avrupa Birliği’ni otomobil üreticilerinin önüne sayısız engel koymakla suçladı.