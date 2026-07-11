Volkswagen'in yeniden yapılanma planına ilk engel

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Volkswagen CEO'su Oliver Blume'un şirketin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırladığı plan, denetim kurulunda yeterli desteği alamadı. Denetim kurulunun 19 üyesinden 12'si, ek işten çıkarmalar, fabrika kapatmaları ve Volkswagen ana markasının grup yapısından ayrılmasını içeren önerilere karşı çıktı.

Böylelikle şirketin yeniden yapılanma sürecini belirsizliğe sürüklerken, Blume'un planlarını hayata geçirebilmesi için işçi temsilcileri ile Volkswagen'in en büyük ikinci hissedarı konumundaki Aşağı Saksonya eyaletinin desteğini alması gerekiyor.

Somut adımlar açıklanmadı

Volkswagen, perşembe günü gerçekleştirilen toplantının ardından ürün gamını sadeleştirerek en güçlü olduğu pazar segmentlerine odaklanacağını duyurdu. Ancak şirket, yeniden yapılanmaya ilişkin hangi adımların atılacağına dair ayrıntı paylaşmadı.

Jefferies analisti Philippe Houchois da fabrika kapatmaları, beş yıllık yatırım planı ve ilave personel azaltımına ilişkin müzakerelerde henüz ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Çin rekabeti ve maliyet baskısı

Volkswagen, son dönemde Çin pazarında kârlılığın gerilemesi, BYD gibi yerli elektrikli otomobil üreticilerinin artan rekabeti ve ABD'nin uyguladığı tarifelerin Audi ile Porsche markaları üzerindeki etkisi nedeniyle kârlılığını artırmaya çalışıyor.

Şirket ayrıca Almanya'daki yüksek üretim maliyetlerini düşürme baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Analistlere göre işçilik, enerji ve düzenleyici maliyetler nedeniyle Almanya'daki üretim, Portekiz ve İspanya'daki tesislere kıyasla daha pahalı hale gelmiş durumda.

İşçi temsilcilerinden sert tepki

Denetim kurulu toplantısının ardından işçi temsilcileri yönetime yönelik eleştirilerini artırdı. İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, CEO Oliver Blume'dan yeniden yapılanma planlarını doğrudan çalışanlara açıklamasını istedi.

İşçi temsilcileri ayrıca yönetime 80'den fazla soru yönelterek hazırlanan planlarda önemli eksiklikler ve tutarsızlıklar bulunduğunu savundu.

Analistler ise Volkswagen'in kapsamlı reformlar yerine maliyet azaltıcı adımları daha kademeli şekilde hayata geçirebileceğini ve yeniden yapılanma görüşmelerinin yılın ikinci yarısında da devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.