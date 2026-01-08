Volvo 413 bin aracı yeniden geri çağırıyor

Volvo, geri görüş kamerasında tespit edilen bir sorun nedeniyle ABD'de 413 bin 151 aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma sürecinin perşembe günü itibarıyla resmen duyurulduğunu açıkladı.

NHTSA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu sorun yetkili servislerde uygulanacak bir yazılım güncellemesiyle ya da uzaktan kablosuz güncelleme (OTA) yöntemiyle giderilecek. Güncelleme işlemi araç sahipleri için ücretsiz olacak.

Daha önce de geri çağırılmıştı

Geri çağırma, 2021-2025 model Volvo XC40 araçlarını kapsıyor. Şirket, aynı modellerin aynı pazarlarda ve aynı gerekçeyle ikinci kez geri çağrıldığını bildirdi. Volvo, Mayıs 2025'te gerçekleştirilen ilk geri çağırmanın ardından, benzer belirtilere yol açan ek bir yazılım sorunu tespit edildiğini belirtti.

Volvo'nun yaptığı açıklamada, ikinci geri çağırmanın ilk süreçten sonra ortaya çıkan ilave bir teknik problemden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, etkilenen tüm araçlar için yeni bir düzeltici yazılım üzerinde çalışıldığı ve bu güncellemenin önümüzdeki haftalarda kablosuz (OTA) yöntemle kullanıcıların erişimine sunulmasının planlandığı kaydedildi.