Volvo Car Türkiye’den tarihî rekor: Ekim satışları 1.750 adede ulaştı

Volvo Car Türkiye, ekim ayında ulaştığı 1.750 adetlik satışla tüm zamanların en yüksek aylık satış performansını elde etti. Yılın ilk 10 ayında toplam 11 bin 120 adetlik satışa ulaşan marka, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 7 artırdı.

Satış başarısında, markanın elektrifikasyon stratejisiyle birlikte SUV segmentindeki güçlü konumunun etkili olduğu belirtildi.

EX30, premium segmentin en çok satan modeli

Tamamen elektrikli EX30, ekim ayında 871 adetlik satışa ulaşarak premium segmentte ayın en çok satan modeli oldu. Volvo Car Türkiye, bu performansla elektrikli otomobil satışlarında marka bazında pazarın ikinci sırasına yerleşti.

Şarj edilebilir modellerin satışlardaki payı yüzde 61,2’ye çıkarken, Volvo bu oranla premium segmentte plug-in ve elektrikli otomobil liderliğini elde etti.

SUV satışlarında da liderlik

SUV ürün gamında istikrarlı büyümesini sürdüren Volvo, ekimde premium SUV segmentinde en çok satış yapan marka oldu. Markanın amiral modeli XC90, üst üste 7. kez E-SUV segmentinde liderliğini korudu.

C-SUV segmentinde ise EX40, özellikle Black Edition serisinin etkisiyle elektrikli modeller arasında zirvede yer aldı.

“EX30’un başarısı elektrifikasyon hızını gösteriyor”

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, satış rekorunu değerlendirerek şunları söyledi:

“Ekim ayında elde ettiğimiz tarihî satış adedi, elektrifikasyon stratejimizin güçlü şekilde karşılık bulduğunu gösteriyor. EX30’un premium segmentte liderliğe yerleşmesi dönüşüm hızımızın en net göstergesi.”