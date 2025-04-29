Volvo Cars, 18 milyar kronluk maliyet kesintisi planı açıkladı

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde gerilemesiyle birlikte geniş çaplı bir maliyet azaltma programı başlattı. Ocak-Mart döneminde faaliyet kârı 1,9 milyar İsveç kronuna düşen şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakamı 4,7 milyar kron olarak açıklamıştı.

Volvo Cars, toplamda 18 milyar İsveç kronu tutarında maliyet kesintisi planlıyor. Bu kesintilerin; işten çıkarmaları, yatırımlarda ciddi bir azalmayı ve bazı operasyonel giderlerin kısılmasını kapsayacağı ifade edildi. Ayrıca, şirketin önümüzdeki iki yıl için belirlediği mali beklentiler de geri çekildi.

Volvo Cars CEO’su Hakan Samuelsson, piyasa koşullarının zorluğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Piyasadaki türbülans göz önüne alındığında, nakit akışı üretimimizi daha da iyileştirmemiz ve maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Hâlâ yapacak çok işimiz olsa da, ileriye dönük yönümüz üç alana odaklanıyor: kârlılık, elektrifikasyon ve bölgeselleşme.”

Çoğunluk hissesi Çinli Geely grubuna ait olan Volvo Cars, stratejik olarak elektrikli araçlara geçiş sürecine odaklanmayı sürdüreceğini belirtirken, bu süreçte kaynakların daha etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.