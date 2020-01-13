Volvo, ‘kablolu hibrit’te liderlik hedefliyor

13 Ocak 2020

Aysel YÜCEL

Otomotiv dünyasında; insan, çevre ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Volvo Cars, 2025’te otomobillerindeki karbon ayak izini yüzde 40 azaltma, 2040’a kadar ise iklim nötr olma hedefiyle 2020 üçüncü çeyrekten sonra tüm S90, V90 Cross Country, XC60 ve XC90 versiyonlarında sadece mild hybrid ve plug-in hybrid sunacak. Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, 2020’de ana modellerinin hepsinde kablolu şarj edilebilir plug-in hybrid versiyon sunan ilk marka olacaklarına dikkat çekerek, ” 2020’ye, rekabet ettiğimiz tüm segmentlerde büyüme ve en çok satan kablolu şarj edilebilir hibrit otomobil markası hedefiyle girdik” dedi.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, 2020 stratejilerini geçen hafta The Museum Hotel Antakya’da gerçekleştirdiği basın buluşmasıyla açıkladı. Şirket, 2019 yılında toplam 4 bin 155 satış adedine ulaşırken, 2020’de satış adedini koruyarak özellikle SUV segmentindeki üç modelinde de büyümeyi hedefliyor. Marka, yine 2020’de şu ana kadar bir yılda yapılmış en büyük premium plug-in hybrid satışını kendi satışları içinde yüzde 7 pay ve 300 adet ile gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu adedin 150 adedi XC40 T5 Plug-in Hybrid modelinden, 100 adedi ise XC90 T8 Plug-in Hybrid modelinden gelmesi planlanıyor.

Bütün ana model otomobil ailesinde plug-in hybrid versiyonu Türkiye’de satışa sunulacak. XC60 ve XC90’da sunulan tüm versiyonlar en az mild hybrid olarak elektriklendirilmiş olacak. 2020 üçüncü çeyrekten sonra tüm S90, V90 Cross Country, XC60 ve XC90 versiyonlarında sadece mild hybrid ve/veya plugin hybrid sunulacak.

2019’u 387 bin adetle kapatan Türkiye binek pazarının, 2020’de yüzde 9 artışla 420 bin olmasını beklediklerini ifade eden Sabri Sözen, “En çok artış beklediğimiz segment yüzde 37 ile C SUV Premium segment. Bu segmentte bu yıl sattığımız 933 adet XC40’ı gelecek sene yüzde 66 artışla bin 550 bandına çıkarmayı hedefliyoruz. 2019’u XC90 modelimiz ile açık ara lider kapattığımız E SUV Premium segmentte liderliği korumayı hedefliyoruz; bin 34 adetle kapattığımız 2019’daki otomobil adedimizi yüzde 16 arttırarak bin 200 adede çıkarmayı öngörüyoruz. 424 adetlik satışla segmentinin en çok satan otomobillerinden biri olan XC60 içinse gelecek sene yüzde 42’lik büyüme ve 600 adet otomobil satışı hedefimiz bulunuyor” diye konuştu.

‘Premium wagon’da iddialı

Sözen, 150 adet çok iddialı bir V60 Cross Country hedefleri bulunduğundan da bahsederek, “Bu yıl ilk defa piyasaya çıkaracağımız ürünümüzden oldukça umutluyuz, çünkü Türkiye bir wagon pazarı değil ve bu adetle birlikte Premium D segmentinde en yüksek wagon payını almayı hedefliyoruz. Wagon’daki başarımız 68 adet sattığımız V90 Cross Country’de de ortaya çıkıyor” dedi.

Öte yandan birçok marka gibi Volvo’nun da 2020’ye stoksuz girdiğini açıklayan Sözen, “Ocak performansımız 44 ile sınırlı olacak. Ocak ayında üretilip şubat ayında satılacak araçların tamamı satıldı. Mart ayında bütün araçların kaporası alındı, TL olarak sabitledi. Şu anda yeni bir Volvo araç almak isteyenlere verebileceğimiz en erken tarih 1 Nisan. Özellikle ithallerde ocak ayı boş geçecek. Birçok marka için gerçek satışlar mart ayında başlayacak” dedi.

“Hibrit teşviği artmalı”

Sabri Sözen, yüzde 100 elektrikli otomobillerin tam manası ile hayatımıza girmesinin zaman alacağını vurgulayarak, “Şarj istasyonu ağı ve regülasyonları henüz beklentileri karşılamadığından, vergi avantajına rağmen, insanların bu otomobillere yönelmesi henüz istenen seviyede değil. Bu açığın en kısa sürede kapanacağı inancındayım. Bu süre zarfında beklentimiz, plugin-hybrid yani şarj edilebilir elektrikli motoru yanında aynı zamanda içten yanmaları motoru da olan ama elektrikli motoru sayesinde 50 km’ye kadar sadece elektrikle gitme imkânı veren otomobillere de teşvikler sunulması. Bu sayede örneğin Norveç’te olduğu gibi tüketicilerin satın alma eğilimlerini hızla bu yöne doğru değiştireceğini görebiliriz” diye konuştu.

XC90 lider oldu, XC40 satışları %128 arttı

Sabri Sözen, daralan pazarda, premium segmentteki Volvo Car Turkey’in büyüme göstergelerine dikkati çekerek, “Geçen yıl pazar payımız yüzde 12.2 oldu. SUV ailesinin hala en güçlü modeli olmayı sürdüren XC90 yılı bin 34 adet ve segmentinde yüzde 36 pazar payı alarak lider kapattı. XC40 yüzde 128’lik artışla, yılı 933 satış adetle kapattı, C SUV premium segmentte pazarın en çok satılan ikinci otomobili oldu. E Premium segmentte; S90 ve V90 Cross Country ile pazar payını geçen seneye göre yüzde 3.3 arttırdı. D SUV

Premium segmentte ise XC60, yüzde 20’lik pazar payıyla segmentinin en çok satan ikinci otomobili oldu” dedi. Volvo Cars’ın satışları 2019’da global düzeyde ise yüzde 9.8 arttı. Şirket 705 bin 452 adet satış gerçekleştirerek tarihinde ilk kez 700 bin barajını geçti. Volvo Cars’ın, global düzeyde plug-in hybrid otomobil satışları yüzde 22.9 artarak 45 bin 933 adet oldu.

Ek vergiye takılan S60’ı Çin’den getirme planı

Sabri Sözen, Türkiye’ye ithalatını durdurdukları S60’ı Çin fabrikasından getirtmek için lobi çalışması yaptıklarını söyledi. Bilindiği gibi S60 markanın en çok satan modellerinden biriydi ve Türkiye’ye ABD’den geliyordu. Ancak 2018 yılında ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilere misilleme yapan Türkiye, bu ülkeden ithal edilen araçlara yüzde 120 ek vergi koymuştu. Bunun üzerine Volvo, bu modelin ithalatını durdurmuştu.