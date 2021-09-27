Volvo logosunu değiştirdi

Otomobil dünyasında teknolojik yenilikler ve elektrikli araçlarda yaşanan rekabetle birlikte birçok marka logosunu yeniledi. İsveçli otomobil devi Volvo da 97 yıllık tarihinde 7. kez logosunu değiştirdi.

Yeni logo sadeliği ile dikkat çekiyor, iki boyutlu siyah logonun araçlarda kullanılıp kullanımayacağı ise merak konusu.

Otomobil dünyasından Volkswagen'in başlattığı logo değiştirme furyasına Mini, Audi ve Nissan da katılmıştı.