Volvo Trucks, bu yıl çift haneli büyüme hedefliyor

07 Şubat 2020

Leyla İLHAN







2015 öncesinde 36 bin adetlik bir büyüklüğe ulaşan iş makinaları ve kamyon pazarının 2019’da 7 bin 300 adetlere kadar gerilediğini aktaran Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, “Pazar 2-3 yıl içinde toparlanıp 25 bin 30 bin gibi doğal ağırlığına kavuşur” dedi. Uluslararası taşımanın yanı sıra inşaat kaynaklı olarak bu yıl için sektörün yüzde 20 oranında büyümesini beklediklerini aktaran Eşref Zeka, “Burada Kanal İstanbul kadar yapılacak yol projeleri ve iç piyasa taşımaları da önemli etki yaratabilir. Dolayısıyla büyümenin 2021’de artarak yüzde 30 ila 40 arasında olmasını bekliyoruz. Yani 7 bin 300 adetlik rakamın ilk olarak 10 bin sonrasında 15 binler, sonrasında ise eski rakamlara gelecek. Bizde firma olarak 5 yıl içinde çift haneli büyüyeceğiz” diye konuştu



İkinci elde de hizmet verecek



2017 de itibaren Türkiye’de ciddi yatırımlar yaparak bayi ağlarını 12 noktaya taşıdıklarını belirten Zeka, hedeflerinde bunu 14’e çıkarmanın yer aldığını söyledi. Ayrıca müşterilerine euro ve TL bazında kredi imkanı da sunduklarını anlatan Zeka, “Bununla beraber, genişleyen yetkili satıcı ağımızla takas ve ikinci el hizmetlerinde daha esnek çözümler sunabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde Volvo Trucks markamızda kiralama hizmeti de sunmayı hedefliyoruz” dedi.



Koronavirüs’ün etkileri hakkında da konuşan Zeka, “Çin’de üretim yapmadığımız için halihazırda bizim iş alanımızı etkilemez. Tedarik anlamında da bir sıkıntı olmaz” bilgisini verdi.



Otonom kamyonlar yola çıktı



Dünya çapında 1 milyon araçları bulunduğunu aktaran Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, Ar- Ge’ ye fazla yatırım yaparak mevcut modellerini daha az yakıt tüketen araçlara dönüştürürken, aynı zamanda elektrikli araçlara ve otonomlara yatırımlarını sürdürdüklerini aktardı. I–save teknolojisi ile 2019’da yakıt tüketimini yüzde 7 oranında düşürdüklerini anlatan Alm, elektrikli araçlarının yük durumuna göre 200 ile 300 km yol alabildiğini kaydetti. Volvo Group’un ilk ticari otonom çözümünün şu anda Norveç’te bir madencilik şirketinde faaliyet halinde olduğunu belirten Alm, “Grubun, bir diğer öncü yeniliği otonom, bağlantılı ve elektrikli araçların kısalması olan Vera. Vera’nın ilk işi, entegre bir çözümün parçası olarak bir lojistik merkezinden aldığı yükü İsveç'in Göteborg şehrindeki bir liman terminaline taşımak olacak. Bu amaçla pilot uygulama başladı” diye konuştu.