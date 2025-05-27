Volvo Trucks, ödüllerdeki koleksiyonunu büyütüyor
Kamyon pazarına yönelik ürünleri ve inovatif yaklaşımlarıyla bugüne kadar pazara geleceği gören yenilikçi çözümler sunan Volvo Trucks, kazanmış olduğu ödüllere de yenilerini eklemeye devam ediyor. Markanın yakıt tüketiminde gelmiş geçmiş en verimli kamyonu olan Volvo FH Aero, bu yılın Yeşil Kamyon Ödülü’nün de sahibi oldu.
Volvo FH Electric ile “2024 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülünü kazanan, Euro NCAP’in kamyonlar için yaptığı ilk güvenlik testinden 5 yıldız alan tek marka olan ve 2024 yılında tarihinde ilk kez Avrupa’da 16 ton üzeri ticari araç pazarının liderliğini kazanan Volvo Trucks, yakıt tüketiminde gelmiş geçmiş en verimli kamyonu olan Volvo FH Aero ile 2025 yılında Green Truck (Yeşil Kamyon) Ödülü’nün de sahibi oldu.
Avrupa’da rekor teslimat
Tarihinde ilk defa, Avrupa’da 56 bin 331 adetlik rekor sayıda teslimat gerçekleştirerek, 16 ton üzeri ticari araç pazarında 2024 yılını lider olarak tamamlayan Volvo Trucks, pazar payını da yüzde 17,9 seviyesine getirdi. Marubeni Dağıtım ve Servis Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2022 yılında lansmanını yaptıkları yüzde 100 elektrikli Volvo Trucks kamyonlarıyla sektöre öncülük ettiklerini belirterek, “2024’te lansmanını gerçekleştirdiğimiz, yakıt tüketiminde ve karbon salımında yüzde 5’i aşan tasarruf sağlayan Volvo FH Aero Serisi’nin de katkısıyla Volvo Trucks ürün ve hizmetlerini tercih eden iş ortaklarımıza, emisyon değerlerinin düşürülmesinde, yakıt tüketiminin azaltılmasında ve işletim maliyetlerinin verimliliğinde avantaj sağladık” dedi.
2025 yılına dair sektör öngörülerini de paylaşan Kıvanç Kızılkaya, “İnşaat ve lojistik sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak; 2025 yılında Türkiye ağır ticari araçlar pazarının 2024’e benzer bir seviyede tamamlanacağını öngörüyor; bu kapsamda Volvo Trucks’ın pazar payını artırarak 2025’i tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.
“Hidrojen destekli kamyon denemeleri devam ediyor”
Volvo Trucks’ın 1970’lerden bu yana kamyonların emisyon oranlarında yüzde 90, yakıt tüketimi ve iklimsel etkilerinde ise yüzde 40 oranında azalma sağladığını vurgulayan Kızılkaya; “2021 yılında ilk elektrikli kamyon teslimatımızı gerçekleştirdik. İş ortaklarımız, Volvo’nun elektrikli kamyonlarını tercih ederek filolarının emisyon değerlerini düşürmekte ve çevresel etkilerini en aza indirmektedir. Volvo FH Electric modellerimiz, 300 bin kilometreleri geçen sorunsuz yol yaptı ve sektördeki dönüşümün güvenilirliğini kanıtladı. Ayrıca, hidrojen destekli kamyon prototiplerimizin 1 milyon kilometreyi aşkın test sürüşleri Avrupa genelinde devam etmekte” şeklinde konuştu.
“2030’a kadar üretimimizin yarısı elektrikli araçlar olacak”
Volvo Trucks’ın elektrikli mobiliteye yönelik stratejik planları hakkında Kızılkaya; “2030 yılına kadar üretimimizin yüzde 50’sini elektrikli araçlardan oluşacak şekilde yapılandırıyoruz. 2040 yılı itibarıyla sıfır karbonlu üretim ve tamamen elektrikli kamyon portföyüne geçiş hedeflenmektedir. Avrupa Birliği regülasyonları kapsamında 2050 yılında karbon nötr lojistik çözümleri hayata geçirilecek. Bu çerçevede, elektrikli kamyon kullanımına geçmeyen filolara özellikle sınırda karbon uygulamaları kapsamında farklı cezaların uygulanması öngörülürken, aynı zamanda yeşil dönüşümün hız kazanacağı da aşikar” dedi.
“Hızlı şarj yatırımları acilen artırılmalı”
Elektrikli kamyonların hem mevcut hem de gelecekte olması gereken şarj şartları hakkında değerlendirmelerde bulunan Marubeni Dağıtım ve Servis Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, şunları kaydetti: “Volvo FH Electric modelimizde toplamda 540 kW batarya kapasitesi sunuyoruz. Her biri 800 Nm tork sunan 3 elektrik motoru ile toplamda 2400 Nm çekiş kuvveti sağlanıyor. Yüksek batarya kapasitesini ‘ev tipi’ ile şarj etmek uzun zaman alırken, yüksek kapasiteli şarj istasyonlarında bu süre 2 saate kadar indirgenebiliyor.
Şarj sistemlerini sürekli geliştiren global markaların yatırımları ve istasyon sayısının artırılması ile dönüşümün hızlandığını biliyoruz. Türkiye’deki hızlı şarj yatırımları da artırılmalı. Mevcut durumda 300 km menzil sunabilen elektrikli kamyonlar, geliştirilen batarya teknolojileri ile yakın bir gelecekte 600- 650 km seviyesinde menziller sunacak. Otomotiv ve ağır ticari araçlarda yaşanan elektrikli dönüşüm hızının artması ile daha sürdürülebilir ve verimli lojistik faaliyetl erinde evrilmeye devam edeceğiz.”