Volvo Trucks, ödüllerdeki koleksiyonunu büyütüyor

Volvo FH Electric ile “2024 Uluslararası Yılın Kam­yonu” ödülünü kaza­nan, Euro NCAP’in kamyonlar için yaptığı ilk güvenlik testin­den 5 yıldız alan tek marka olan ve 2024 yılında tarihinde ilk kez Avrupa’da 16 ton üzeri ticari araç pazarının liderliğini kazanan Volvo Trucks, yakıt tüketiminde gelmiş geçmiş en verimli kamyo­nu olan Volvo FH Aero ile 2025 yılında Green Truck (Yeşil Kam­yon) Ödülü’nün de sahibi oldu.

Avrupa’da rekor teslimat

Tarihinde ilk defa, Avrupa’da 56 bin 331 adetlik rekor sayı­da teslimat gerçekleştirerek, 16 ton üzeri ticari araç pazarında 2024 yılını lider olarak ta­mamlayan Volvo Trucks, pazar payını da yüzde 17,9 seviyesine getir­di. Marubeni Dağıtım ve Servis Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızıl­kaya, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusun­da 2022 yılında lans­manını yaptıkları yüzde 100 elektrikli Volvo Trucks kamyonlarıyla sektöre öncülük ettiklerini belirterek, “2024’te lansmanını gerçekleştirdiğimiz, yakıt tüketiminde ve karbon sa­lımında yüzde 5’i aşan tasarruf sağlayan Volvo FH Aero Seri­si’nin de katkısıyla Volvo Trucks ürün ve hizmetlerini tercih eden iş ortaklarımıza, emisyon değer­lerinin düşürülmesinde, yakıt tü­ketiminin azaltılmasında ve işle­tim maliyetlerinin verimliliğin­de avantaj sağladık” dedi.

2025 yılına dair sektör öngörü­lerini de paylaşan Kıvanç Kızıl­kaya, “İnşaat ve lojistik sektörle­rindeki gelişmelere paralel ola­rak; 2025 yılında Türkiye ağır ticari araçlar pazarının 2024’e benzer bir seviyede tamamla­nacağını öngörüyor; bu kapsam­da Volvo Trucks’ın pazar payını artırarak 2025’i tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Hidrojen destekli kamyon denemeleri devam ediyor”

Volvo Trucks’ın 1970’lerden bu yana kamyonların emisyon oran­larında yüzde 90, yakıt tüketimi ve iklimsel etkilerinde ise yüzde 40 oranında azalma sağladığını vurgulayan Kızılkaya; “2021 yı­lında ilk elektrikli kamyon tes­limatımızı gerçekleştirdik. İş ortaklarımız, Volvo’nun elektrikli kamyon­larını tercih ede­rek filolarının emisyon de­ğerlerini düşür­mek­te ve çevresel etkilerini en aza in­dirmektedir. Volvo FH Electric modellerimiz, 300 bin kilomet­releri geçen sorunsuz yol yaptı ve sektördeki dönüşümün güveni­lirliğini kanıtladı. Ayrıca, hidro­jen destekli kamyon prototipleri­mizin 1 milyon kilometreyi aşkın test sürüşleri Avrupa genelinde devam etmekte” şeklinde konuş­tu.

“2030’a kadar üretimimizin yarısı elektrikli araçlar olacak”

Volvo Trucks’ın elektrikli mo­biliteye yönelik stratejik planla­rı hakkında Kızılkaya; “2030 yı­lına kadar üretimimizin yüzde 50’sini elekt­rikli araçlar­dan olu­şacak şekilde yapılandırıyoruz. 2040 yılı itibarıyla sıfır karbon­lu üretim ve tamamen elektrik­li kamyon portföyüne geçiş he­deflenmektedir. Avrupa Birli­ği regülasyonları kapsamında 2050 yılında karbon nötr lojis­tik çözümleri hayata geçirilecek. Bu çerçevede, elektrikli kamyon kullanımına geçmeyen filolara özellikle sınırda karbon uygula­maları kapsamında farklı cezala­rın uygulanması öngörülürken, aynı zamanda yeşil dönüşümün hız kazanacağı da aşikar” dedi.

“Hızlı şarj yatırımları acilen artırılmalı”

Elektrikli kamyonların hem mevcut hem de gelecekte olması gereken şarj şartları hakkında değerlendirmelerde bulunan Marubeni Dağıtım ve Servis Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, şunları kaydetti: “Volvo FH Electric modelimizde toplamda 540 kW batarya kapasitesi sunuyoruz. Her biri 800 Nm tork sunan 3 elektrik motoru ile toplamda 2400 Nm çekiş kuvveti sağlanıyor. Yüksek batarya kapasitesini ‘ev tipi’ ile şarj etmek uzun zaman alırken, yüksek kapasiteli şarj istasyonlarında bu süre 2 saate kadar indirgenebiliyor.

Şarj sistemlerini sürekli geliştiren global markaların yatırımları ve istasyon sayısının artırılması ile dönüşümün hızlandığını biliyoruz. Türkiye’deki hızlı şarj yatırımları da artırılmalı. Mevcut durumda 300 km menzil sunabilen elektrikli kamyonlar, geliştirilen batarya teknolojileri ile yakın bir gelecekte 600- 650 km seviyesinde menziller sunacak. Otomotiv ve ağır ticari araçlarda yaşanan elektrikli dönüşüm hızının artması ile daha sürdürülebilir ve verimli lojistik faaliyetl erinde evrilmeye devam edeceğiz.”