Volvo Türkiye’de sedan modellerin satışını durduruyor

Volvo Car Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerin Türkiye’de satışına son vereceklerini açıkladı.

Emiroğlu, markanın kompakt SUV modeli XC40’ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlattı.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre; Emiroğlu, “Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz” dedi.

Daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Temmuz 2024’ten itibaren Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli olmuştu.

Volvo'nun Türkiye'de satış rakamı

Türkiye’de SUV modellere ilgi artarken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; Ocak-Temmuz arası ülkemizde Volvo’nun sedan modeli olan S90 1139 adet satılmıştı.

Türkiye’de aynı dönemde Volvo’nun XC40, XC60, XC90 gibi SUV modelleri çok satan premium otobiller arasında yer alıyordu.

XC40’un Ocak-Temmuz satışı 2 bin 17, XC90’ın satış adeti ise 1907 olarak kayıtlara girmişti. XC60'ın satış adeti ise 1084 adet oldu.