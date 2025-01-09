Volvo Türkiye’den 2024 yılında satışı rekoru

Volvo Car Türkiye, 2024 yılı itibarıyla 31 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak 13 bin 24 otomobil satışı gerçekleştirdi ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu başarı, şirketin pazar payını yüzde 1,20’den 1,33’e, premium segmentteki payını ise yüzde 12,12’den 12,78’e yükseltmesine olanak sağladı. Elektrifikasyon stratejisi çerçevesinde toplam 5.211 şarj edilebilir otomobil satışına ulaşan Volvo Car Türkiye, toplam satışlarının yüzde 40'ını bu kategoriden gerçekleştirirken, 2023 yılındaki yüzde 22,36 olan oranını neredeyse iki katına çıkardı.

Premium Segmentte Plug-in Hybrid satışlarında lider

Volvo Car Türkiye, premium segmentte Plug-in Hybrid liderliğini 2.810 adetlik satışla devam ettirdi. Toplamda 10.007 adet SUV satışı gerçekleştirerek premium segmentte %22,85’lik önemli bir pay elde eden Volvo, bu alandaki konumunu güçlendirdi. Öte yandan, XC90 modeli ile E-SUV segmentinde %41,7’lik paya ulaşarak üst üste altıncı yılda da liderliğini sürdürdü.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, Volvo Car Türkiye’nin 2024 yılını, yeni satış rekorunu ve 2025 hedeflerini değerlendirdi. Emiroğlu; “2024 yılını, tüm zorluklara rağmen oldukça başarılı ve rekorlarla dolu bir şekilde geride bıraktık. Premium segmentte Plug-in Hybrid satışlarında liderliğimizi devam ettirirken, SUV satışlarında da güçlü konumumuzu koruduk. Elektrifikasyon stratejimiz doğrultusunda, toplam satışlarımızın %40’ını şarj edilebilir otomobiller oluşturdu. Bununla beraber, satışlarımızın %77’sini SUV modellerimiz oluştururken amiral gemimiz XC90 medelimiz bu sene de E-SUV segmentinde pazar lideri oldu.” dedi. 2025 yılı için ise şunları ekledi: “2025, yeniliklerin yılı olacak. Yılın ilk çeyreğinde yenilenen XC90, ikinci yarısında ise tamamen elektrikli EX30 modelini Türkiye pazarına sunacağız. Elektrifikasyon vizyonumuz doğrultusunda büyümeyi sürdürmeyi ve SUV segmentindeki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” diyerek 2025 hedeflerini dile getirdi.