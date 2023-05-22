Volvo’dan yeni bir elektrikli
Üretilen en küçük Volvo SUV olarak kayda geçen Volvo EX30, bisiklet kazalarına karşı ek güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor
İsveçli marka sürdürülebilirlik ve elektrikli otomobil konusundaki gelişmelerine bir yenisini daha ekliyor. Volvo EX30, markanın güvenlik konusundaki 96 yıllık öncülüğünün bir yansıması niteliğinde. Şu ana kadar üretilen en küçük Volvo SUV olarak da kayda geçiyor. EX30’daki bir diğer yenilikse bisiklet kazalarına karşı hedeflenen güvenlik.
Kalabalık şehirlerde, otomobil kapısının dikkatsizce açılmasının önemli oranda bisiklet kazalarına yol açtığı tespit edilirken; tüm bisiklet kazalarının beşte birinin bu tip kazalardan dolayı oluştuğu ortaya konuyor. Cycling UK'ın verilerine göre, sadece İngiltere'de her yıl ortalama 60 kişi otomobil kapısının çarpmasından dolayı ölüyor veya ciddi şekilde yaralanıyor. İsveçil marka işte bu kazaları azaltmak için özel bir kapı açma ve uyarı sistemiyle donatılmış. Sistem; bir bisikletli veya trafikteki herhangi bir araç yanından geçtiği esnada, sürücüyü kapıyı açmak üzereyken görsel ve işitsel olarak uyarıyor. Kapı açma uyarı sistemi, Volvo’nun yüksek güvenlik standartlarını tamamen elektrikli yeni kompakt SUV modeline taşıdığı önemli özelliklerden biri.
Güvenli Alan Teknolojisi
Araçtaki “Güvenli Alan Teknolojisi”nin sadece bir parçasını oluşturan bu güvenlik sistemiyle özellikle yoğun kentlerde trafikte hem sürücülerin hem de yayaların korunması amaçlanıyor. Volvo’nun güvenlik alanındaki eşsiz bilgi birikimini kullanarak ve gerçek dünyadaki kazaları araştırarak yarattığı EX30, kaza anında sürücüyü ve beraberindeki yolcuları korumaya yardımcı olmak için tasarlandı. Tabi bunun yanısıra pek çok aktif ve pasif güvenlik donanımı da EX30’da tıpkı diğer modellerde olduğu gibi sunulacak. Ayrıca direksiyon simidindeki algılayıcı sensör ile saniyede yaklaşık 13 kez yüz hareketlerini takpi ediyor. Dikkat dağınıklığı ve uykuyu tespit ediyor. Yeni otomatik kavşak fren özelliği, şehirdeki kavşaklarda yaşanan kazalardan kaçınmaya yardımcı olmak için tasarlandı. Başka bir otomobilin beklenmedik şekilde aracın önüne geçmesi durumunda, otomatik fren özelliği aracı durdurarak olası bir çarpışmayı hafifletmek veya önlemek için geliştirildi. Kısacası, herhangi bir Volvo otomobili gibi, yeni EX30 da kapsamlı bir aktif güvenlik ve sürücü destek sistem paketiyle donatıldı. Otomobil 7 Haziran’da tanıtılacak.