Volvo'nun aralık ayında küresel satışların yıllık baz-da yüzde 2,9 düştü

Avrupa'da satışlar yüzde 3,6 düşüşle 33 bin 488 araca gerilerken, Çin'deki satışlar yüzde 0,2 düşüşle 15 bin 908 araca geriledi. Şirket ABD'de satışların yüzde 3,4 artarak 14.077 araca ulaştığını bildirdi.

Şirket, 2024 yılının tamamı için, 2023 yılına göre yüzde 7,7'lik bir artışla 763 bin 389 otomobil satarak yeni bir küresel satış rekoru kırdığını söyledi.

Volvo Car'ın tamamen elektrikli ve plug-in hibrit model yelpazesi, 2024 yılında küresel olarak satılan tüm otomobillerinin yüzde 46'sını oluşturdu. Şirket, tamamen elektrikli modellerin 2024 yılında küresel satışların yüzde 23'ünü oluşturduğunu söyledi.