VW Türkiye’de şirketi kurdu, fabrika yolda

02 Ekim 2019

Aysel YÜCEL / İSTANBUL

Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) uzun zamandır gündemde olan yeni fabrika yatırımı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’ye yapılması planlanan yatırım için VW’nin önümüzdeki hafta resmi açıklama yapması beklenirken, Alman markanın Manisa’da şirket kurduğu ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketin startı verildi.

22 yıl sonra ilk yabancı yatırım

VW yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, sektör temsilcileri bu gelişmeyi kararın kesinleştiğinin bir kanıtı olarak yorumladı. Böylece Türkiye otomotiv sektöründe 22 yıl sonra ilk kez yeni bir yatırım gelmiş olacak.

Alman otomotiv devi, Türkiye’de yeni bir tesis kurmak için geçtiğimiz aylarda Hükümet yetkilileriyle bir araya gelmiş, ardından Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann Alman basınına açıklama yaparak 2 hafta içinde Türkiye ile imzaların atılabileceğini söylemişti. Dün Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı. Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketi Manisa'da kurdu. Şirketin merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Resmi açıklama bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef sürecin nezaketi gereği konuyla ilgili doğrudan bir açıklama yapamıyorum, ama daha önce ülkemizde önümüzdeki dönemde özellikle bazı kritik sektörlerde pozitif gelişmelerin olacağını söylemiştik. İnşallah güzel haberler duyacağız, hep söylediğim gibi bu tip yatırımlarda sürecin gerçekten içinde olanlar resmi açıklamaya kadar herhangi bir yorum yapmıyorlar” dedi.

Fabrikada 3 model üretecek

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin yaklaşık 1.4 milyar euroya mal olacağını belirtiyor. Kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirtiliyor. Fabrika inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması bekleniyor. Tesisin Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratacağı öngörülüyor.