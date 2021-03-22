VW’den ÖTV’ye ‘manuel’ çözüm

Aysel YÜCEL

Türkiye’de otomobil satışlarında ÖTV oranlarının artırılması, markaların satış ve pazarlama stratejilerini de yeniden şekillendirdi. Birçok otomotiv üreticisi, düşük ÖTV dilimine giren, daha az donanımlı araç arzını artırmaya odaklandı. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) de bu markalardan biri. Yeni Golf’ün 8. Neslini Türkiye’de satışa sunan marka, giriş versiyonu ile bu modeli en düşük ÖTV diliminde tutmayı başardı. Yeni Golf’ün yüzde 50 ÖTV’ye sahip manuel vitesli giriş versiyonu, 223 bin TL’den başlıyor. Giriş versiyonundaki ilk 300 araç ise lansmana özel olarak 196 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldı. Otomatik vites isteyen tüketici ise 90 bin TL fark ödemek zorunda kalacak, çünkü Golf bu donanım seviyesiyle yüzde 80’lik ÖTV dilimine giriyor.

Yeni Golf’ün lansmanı pandemiye karşı gerekli tüm önlemler alınarak Şile’de yapıldı. Golf, VW’nin en çok satan modellerinden biri olarak biliniyor. Bugüne kadar dünyada 36 milyon adet satılan model, Türkiye’de ise 220 binden fazla tüketiciyle buluştu. 2019 yılında Avrupa’da tanıtılan 8. Nesil Golf, Türkiye pazarına ise 15 ay rötarlı geldi. Pandemi kaynaklı üretimdeki aksamalardan ve küresel çapta yaşanan yarı iletken (çip) tedarikinde yaşanan krizden en fazla etkilenen model Golf oldu. Lansmanda sorularımızı yanıtlayan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, bu süreçte çok iyi bir pazarlama stratejisi geliştirdiklerini vurgulayarak, “Bunun da etkisiyle yeni Golf’e her kesimden çok yüksek bir talep var” dedi. Bottaro, yüzde 50 ÖTV diliminden daha fazla yararlanabilmek için düşük donanımlı araç siparişlerini artırdıklarını vurgulayarak, “Biraz risk aldık ve yüksek adette manuel vites getirdik. Bunu Polo’da da yapmış ve başarılı olmuştuk. Türkiye’de manuel vitese ilgi devam ediyor” dedi.

Bottaro, Türkiye’deki vergi sisteminin pazarda yarattığı gelişmelerden birinin de segmentler arası geçiş olduğunu vurguladı. “Tüm dünyada hatchback’ler düşerken SUV modeller hızlı yükselişte. Türkiye’de de 1.5 yıl öncesine kadar bu eğilim vardı. Ancak vergi artışı nedeniyle hatchback yeniden toparlanıyor” açıklamasını yaptı.

VW, yeni Golf için asıl satış hedeflerini 2022’de gerçekleştirmeyi hedefliyor. Çünkü yeni model pazara geç geldi ve yarı iletken krizinin yılın ikinci yarısından önce çözülmesi beklenmiyor. Bottaro, yılın son çeyreğinde çip krizinin aşılması halinde fabrikaların full kapasite çalışarak bu açığı kapatabileceğine işaret ederken, pandemide yeni bir dalganın ise üretimi tehdit eden başka bir faktör olduğunu söyledi. Bottaro, kadın tüketicilerin en fazla ilgi gösterdiği Volkswagen modelinin de Golf olduğunu söyledi. Bottaro, “Golf ikonik hale gelmiş zamansız bir model. Tamamen dijitalleşen iç mekanı, ilerici teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite yaklaşımıyla Yeni Golf, markanın başarısına katkı sağlamaya devam edecek” dedi.

eTSI hafif hibrit teknolojisi

Yeni Golf, üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.

Daha dijital, daha akıllı

Yeni Golf, sezgisel ve pratik kullanıma imkan tanıyor. Neredeyse tümü dijitalleşen iç mekanı, dokunmatik ve touch slider'lar ile kumanda edilen fonksiyonları sayesinde Yeni Golf hiç olmadığı kadar dijital bir dünya sunuyor. Yeni Golf’te standart olarak sunulan Dijital Kokpit'te 10 inçlik dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla yapılabiliyor. Yeni Golf’te yolculukları çok daha güvenli ve konforlu hale getiren Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ilk defa ve isteğe bağlı olarak sunuluyor. Sistem dur-kalk trafikten 210 km/h hıza kadar, çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri kamerasını ve gelişmiş mesafe sensörlerini kullanarak hem başka araçlarla güvenli takip mesafesini koruyor, hem de şeritte kalmanıza yardımcı oluyor.

“Otomobil satışları nisan ve mayısta çok daha iyi olacak”

Gino Bottaro, Türkiye’de iç pazar satışlarına yönelik de açıklama yaptı. Faizlerdeki artışa rağmen markaların tüketiciye sunduğu cazip kampanyalarla pazarda hareketliliğin sürdüğünü aktaran Bottaro, yılsonu öngörülerini de yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. Bottaro, “Yılın başında toplam pazarda 550-600 bin adetlik satış öngörüyorduk. Ancak ilk iki ayın performansı gösteriyor ki, bir aksilik olmazsa bu rakamları geçeceğiz. Çünkü tüketici sadece faize bakmıyor, güven endeksi de önemli bir faktör. Öte yandan pandemiyle birlikte otomobil yatırım ya da hobi aracı olmaktan öte güvenli bir ulaşım çözümü olarak öne çıktı. İnsanlar trene ya da uçağa binmek yerine otomobili tercih ediyor. Şubat sonunda Avrupa’da satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu. Mart ayı satışları çok iyi gidiyor. Turizm sezonunun başlamasıyla nisan ve mayıs aylarının daha hareketli olmasını bekliyorum. Ben çok umutluyum. 1 milyonlu adetlere ulaşmak uzak değil” diye konuştu.

Satışlarda %85 payı olan dizel tarih oldu

Yeni Golf’te VW’nin yenilenen tüm modellerinde olduğu gibi dizel versiyon tamamen kalktı. Bottaro, “Yakın bir geçmişe kadar satışlarımızda dizelin payı yüzde 85’ti. Ancak tüm modellerimizde sırasıyla dizeli bitirdik. Bir yandan pandemi bu dönüşümü hızlandırırken, diğer yandan tüketici de hibrit ve diğer çevreci araçlara yöneliyor. Benzin ve dizel yakıt arasındaki fiyat makası da giderek azalıyor” dedi. Markanın elektrikli araç planlarına yönelik de değerlendirme yapan Bottaro, fabrikada ID3, ID4, ID5 modellerinin konfirme edildiği, ID2 ve elektrikli sedan bir model için çalışmalar başladığını açıkladı.