VW’nin Türkiye atağı Skoda’ya ilgiyi artırdı

28 Ekim 2019

Aysel YÜCEL

Tasarım ve teknolojik olarak yenilenen Skoda’nın amiral gemisi Superb, Türkiye’de satışa sunuldu. Bu modelin Türkiye’ye ithal olarak gelen son Superb olduğu, bir sonraki versiyonunun ise yerli olacağı tahmin ediliyor. Çünkü Skoda Superb, Volkswagen’in (VW) Manisa’da üretmeyi planladığı modellerden biri olarak öne çıkıyor. 2022 yılında Manisa’da üretilmesi büyük olasılık dahilinde olan yeni Superb’in yerli olmasıyla Skoda, satışlarda önemli oranda artış öngörüyor.

Passat ile tatlı bir rekabet olacak

Yenilenen Superb’in İstanbul’da gerçekleştirilen lansmanında konuşan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, VW’nin Türkiye yatırımının gündeme gelmesinden bu yana marka bilinirliklerinin artmaya başladığını söyledi. Başar, “Yerli üretim yapıyor olmak özellikle marka bilinirliği açısından önemli bir etken. Biz marka bilinirliğinde pazar payımızın ve satış adetlerinin altındayız. Dolayısıyla VW’nin yatırımdan maksimum faydalanacağız. Manisa’da Skoda Superb üretileceğinin konuşulması, henüz yatırım gelmeden marka bilinirliğimizi artırdı. ‘Skoda Türkiye’de üretilecek’ gibi söylemler sizin adınıza propaganda şansı veriyor. Bir de fabrikanın kurulduğunu düşünün! Bugün mesela yerli üretim yapan bazı markalar pazar payından çok daha farklı bir bilinirlik seviyesinde. İlk 2’de 3’te çıkıyor. O zaman ‘short list’e giriyorsunuz. Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretmeyi planladığı Passat ve Superb modelleri, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış da olacak. Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız" diye konuştu.

Yatırım emisyon baskısı olmayan ülkelere kayıyor

Avrupa’da otomobil üreticilerinin emisyon konusunda büyük baskı altında olduğunu ve bu nedenle o pazarlarda elektrikli araçlara yöneldiklerini belirten Başar, markaların içten yanmalı motorlara sahip araçları ise Türkiye ve Rusya gibi regülasyon baskısı olmayan ülkelere kaydıracaklarını söyledi. Volkswagen’in yatırım konusunda kararını Türkiye’den yana vermesinde ülkede hala dizel ve benzinli araçlara talebinin yüksek olmasının etkili olduğunu belirten Başar, şöyle devam etti: “2030 yılında dünyada toplam araçlar içinde elektriklinin payının yüzde 6 olması bekleniyor. 100 milyon araç üretildiğini var sayarsak 6 milyon elektrikli anlamına geliyor. Petrol bu kadar önemli bir enerji birimiyken gidilecek yol daha çok. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerin seçilme nedeni bu regülasyonların dışında hareket edebilme kabiliyeti. Orada dizele karşı hakikaten çok ciddi bir duyarlılık var. Bizde ise 'dizel olmasa almam arkadaş' deniliyor. Benzinli için bile bir sürü çaba sarf ediyor.”

VW’nin gittiği ülkelerde ekosistemi tamamen değiştirdiğine de vurgu yapan Başar, “VW nereye giderse gitsin, bütün ekosistem içerisinde meslek liseleri, mavi yakalıların eğitimi, OSB’lerin organizasyonu, iştiraklerin eğitim ve entregrasyonu konularına büyük önem veriyor. Yani bu yatırımın gelmesi kaliteyi yükseltecek, rekabeti artıracak“diye konuştu.

İlk 5 markadan biri olma hedefi

Yeni Superb’e ve markaya yönelik satış beklentilerine değinen Başar, “Superb için 2019 yılı hedefimiz 4 bin 100 adetti. İlk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdik. Yeni Superb’in getireceği motivasyon ile yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımıza düşünüyoruz. Skoda olarak 2019 yılı hedefimiz ise, 13 bin 500 adetlik satış ile yüzde 4’e yakın pazar payına ulaşmak. Gelecek yıl pazara sunacağımız yeni modellerimizle de segment olarak payımızı yüzde 92’ye çıkartacağız. Bu da bizim en geniş seçenek sunan ilk 5 marka içerisine sokacak. Önümüzdeki 5 yılda yüzde 7 pazar payı ve en çok satan ilk 5 marka arasında yer almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

2 dizel 1 benzinli motor seçeneği

Kapsamlı bir şekilde yenilenen Superb modeli, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de 170 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yenilenen Superb, üç motor seçeneği sunuyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1.5 TSI tercih edilebiliyor. Superb’in dizel motor seçenekleri arasında ise 120 HP’lik 1.6 TDI ve 190 HP’lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. 2.0 litre TDI motorda 4x4 sürüş özelliği bulunuyor. Yenilenen Superb’de ileri seviye güvenlik ve asistan teknolojileriyle birlikte Skoda’da ilk kez kullanılan güvenlik özellikleri de sunuluyor.

VW’ye Türk yönetici transferi

Fabrika yatırımı için geçen ay Manisa'da şirket kuran Alman otomotiv devi Volkswagen’den yeni bir hamle geldi. Şirketin BMW’nin ABD Tedarik ve Satın Alma Direktör Yardımcısı Murat Aksel’i transfer etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Aksel’in 2020’de VW’nin Almanya’daki merkezinde 'Binek Araç Satın Alma Başkanı' olarak göreve başlayacağı konuşuluyor. Volkswagen, uzun süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmiş, geçen ay da Manisa Merkezli Türkiye birimini kurmuştu. Barış Pınarı Harekatı sonrası Alman marka yatırım kararını askıya alsa da Volkswagen üst yöneticilerinden Andreas Tostmann, yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını açıklamıştı.