VW’nin Türkiye yatırımına Bulgaristan’dan büyük tepki

03 Ekim 2019

Aysel YÜCEL

Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW), uzun süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımı için nihai kararını Türkiye’den yana kullanması ve fabrikanın Manisa’da kurulacağının kesinleşmesi güçlü adaylardan biri olan Bulgaristan'da büyük hayal kırıklığı ve tepki ile karşılandı.

Bulgaristan Eski Cumhurbaşkanı Rossen Plewneliew, bugün düzenlenen bir etkinlikte verdiği röportajda; VW’nin kararını Türkiye’den yana vermesinin ülkede ülkede hayal kırıklığı ve öfke ile karşılandığını dile getirerek, yatırım konusunda iki güçlü aday olan Bulgaristan ve Türkiye arasında rekabet koşullarının adil olmadığını öne sürdü.

VW yerine Hyundai Bulgaristan’a gidebilir

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislaw Dontschew ise VW’nin yerine başka bir otomotiv üreticisinin önümüzdeki iki-üç yıl içerisinde Bulgaristan'a yatırım yapmasını beklediklerini ifade ederek, Bulgaristan Başbakanı Boiko Borisov’un Eylül ayında Güney Kore’deki bir ziyareti sırasında Hyundai’nin Bulgaristan’a yatırım yapması konusunda önemli görüşmeler yaptığını söyledi.



VW, Türkiye’de yılda 300 bin araç üretecek

Bilindiği gibi Bulgaristan, Türkiye ile birlikte VW’nin yeni fabrika yatırımı konusunda en güçlü iki adaydan birisiydi. Ancak özellikle son birkaç haftadır Alman markanın yatırım kararını Türkiye’den yana kullandığı konuşuluyordu. Dün ise VW’nin Manisa merkezli Türkiye birimini kurduğu ortaya çıkmış, böylece yatırım için Türkiye’nin seçildiği kesinleşmişti. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketin startı verildi.

Yaklaşık 1.4 milyar euroya mal olacağını belirtilen tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin araç kadar üretileceği konuşulurken, fabrika inşaatının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması bekleniyor. Tesisin Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratacağı öngörülüyor.