WTO, Türkiye'nin Çin'den yaptığı elektrikli araç ithalatını inceliyor!

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Türkiye'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına yönelik attığı adımları inceleme kararı aldığını duyurdu.

WTO'dan yapılan açıklamaya göre, Uyuşmazlık Çözüm Organı üyeleri Çin'in Türkiye'nin elektrikli araçlar ve Çin'den kaynaklanan diğer bazı araç türleriyle ilgili olarak aldığı önlemleri gözden geçirmek üzere bir uyuşmazlık paneli kurulması talebini kabul etti.

Çin, gümrük vergilerinin incelenmesini WTO'dan talep etti

Çin Ticaret Bakanlığı, Ocak ayında Dünya Ticaret Örgütü'nden Türkiye'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini incelemek üzere bir uzman grubu oluşturulmasını talep etmişti.

Türkiye, Haziran 2024'te Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış ve 2024 sonunda Çin'den ithal edilenler de dahil olmak üzere plug-in hibrid araçların ithalatına katı koşullar getirmişti.