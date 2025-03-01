Xiaomi satış rekoruna imza attı! İki saatte yıllık satış hedefine ulaşan model hangisi?

Elektrikli araç satışlarına gösterilen ilgi her geçen gün biraz daha artarken, Xiaomi yeni elektrikli sedanı SU7 Ultra ile otomotiv sektöründe yeni bir satış başarısına imza attı.

Yüzde 35'lik indirim...

Dün yapılan lansman organizasyonunda iki saatte 10 bin adet satılan SU7 Ultra, yıllık satış hedefine çok kısa bir sürede ulaşarak yeni bir rekor kırmış oldu. Geçen sene Ekim ayında ön satışa 111 bin 800 dolar fiyatla çıkan SU7 Ultra, lansmanda 72 bin 800 dolardan satılınca, otomobil tutukunlarının yüzde 35'lik fiyat indirimine gösterdikleri ilgi de yoğun oldu.

27 Şubat'ta başlayan siparişler 10 dakikada 6 bin 900, 2 saatte ise 10 bin adete ulaştı. Cnbc-e'de yer alan habere göre müşteriler, 20 bin yuan (2 bin 700 dolar) depozito ödeyerek sipariş verebiliyor. Bu depozito bir hafta içinde iade edilebiliyor. Araçlarını daha erken teslim almak isteyen müşteriler için 40 bin yuan (5 bin 500 dolar) tutarında iade edilemez depozito seçeneği de sunuluyor.