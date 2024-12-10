Xiaomi yeni SUV modeli YU7'yi tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleriyle ilgili bilinen her şey

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2025 yazında satışa sunmayı planladığı yeni SUV modeli YU7’ı tanıttı.

Şirketin milyarder kurucu Lei Jun, Tesla'nın Model Y'sine benzer olan YU7'yi Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo gönderisinde kamuoyunun dikkatine sundu.

5 metre uzunluğundaki otomobil, Contemporary Amperex Technology şirketi tarafından üretilecek nikel-kobalt-manganez pil ile donatılmış saf elektrikli bir SUV olacak.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan gelen ayrı bir bildirime göre, motor gücü 220kW veya 288kW olacak.

Bloomberg'ün haberine göre; SUV modeli, Xiaomi'nin Lei tarafından şahsi olarak öncülük ettiği 10 milyar dolarlık EV (elektrikli araç) çabasının genişlemesi anlamı taşıyacak.

Şirket, küresel olarak Apple tarafından domine edilen değişken bir akıllı telefon pazarına olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Ancak EV'lerle kalabalık bir arenaya giriyor ve yerleşik rakipleri Tesla ve BYD ile mücadele ediyor.

Xiaomi'nin YU7 için hangi özellikleri ve fiyatlandırmayı öngördüğü belli değil. SUV araçlar dünyada olduğu gibi Çin'de popülerlik kazanıyor.

Macquarie analistleri Cherry Ma ve Eugene Hsiao, YU7'nin SU7'den yüzde 10 ila yüzde 15 daha fazla, 250 bin yuan (34.500 dolar) ila 330 bin yuan aralığında satılmasını bekliyor.

Tesla'nın Model Y'si Çin'de 249 bin 900 yuandan başlıyor.



Xiaomi otomotiv pazarında yeni

Xiaomi Finans Direktörü Alain Lam Ağustos ayında Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte, akıllı telefonlardan pirinç pişiricilere ve valizlere kadar her şeyi üretmesiyle bilinen Xiaomi'nin şimdilik elektrikli araç işinin büyümesine öncelik verdiğini söylemişti.

Xiaomi, sedan modeli SU7 ile Mart 2024'te pazara girmişti.

Daha önce 120 bin adet olarak hedeflenen sedan modelinden bu yıl 130 bin adet teslim etmeyi amaçlıyor.

Pekin merkezli şirket, ilk aracının erken başarısının ardından üretimi genişletmek amacıyla mevcut EV tesisinin yakınında bir arazi satın aldı.