Yapay zeka dönüşümü hızlandı: Otomotiv devi yüzlerce çalışanı işten çıkarıyor!

General Motors ( GM ), bilgi işlem departmanının yüzde 10'una denk gelen 600 çalışanı işten çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarmalar geleceğe hazırlanmanın bir yolu olarak nitelendirilirken, "GM, şirketi geleceğe hazırlamak için Bilgi Teknolojileri organizasyonunu dönüştürüyor" denildi.

Yapay zekada pozisyonlarında alımlar devam ediyor

ABD merkezli otomobil üreticisinin yapay zeka alanında deneyimli çalışanlara yer açtığı öğrenilirken, şirketin BT departmanında farklı becerilere sahip pozisyonlar için işe alımlar devam ediyor.

En çok aranan yetenekler arasında yapay zeka tabanlı geliştirme, veri mühendisliği ve analizi, bulut tabanlı mühendislik, ajan ve model geliştirme, prompt mühendisliği ve yeni yapay zeka iş akışları yer alıyor. Şirket, yapay zekayı sadece bir verimlilik aracı olarak kullanan değil, sıfırdan yapay zeka sistemlerini tasarlayan ve modelleri eğiten kişileri arıyor.

GM, kaynaklarını yapay zeka da dahil olmak üzere yüksek öncelikli girişimlere yoğunlaştırırken, son 18 ayda binlerce kişi işten çıkarıldı. Ağustos 2024'te de şirket yaklaşık 1.000 yazılım çalışanı ile yolları ayırmıştı.

Sektör için GM'nin yeniden yapılanması, kurumsal yapay zeka benimsemenin pratikte nasıl göründüğünün bir işaretidir; mevcut ekiplerin üzerine yapay zeka araçları eklemekten ziyade, iş gücünü sıfırdan yeniden inşa etmeyi amaçlamaktadır. İşe alım yaptığı özel yetenekler (ajan geliştirme, model mühendisliği, yapay zeka tabanlı iş akışları) büyük işletmelerin talebinin nereye yöneldiğini doğrudan göstermektedir.