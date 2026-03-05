Yeni araçlarda kasko yaygınlaşıyor: Sıfır otomobillerde oran yüzde 80’e ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, kasko sigortasının yaygınlığı araç yaşına göre önemli farklılıklar gösteriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla toplam kasko sigortalılık oranı yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

TSB’den alınan bilgilere göre, kasko performansı özellikle yeni ve görece yeni araçlarda daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle sektörde yapılan değerlendirmelerde araç yaşına göre yapılan analizler öne çıkıyor.

Verilere göre 0-5 yaş aralığındaki araçlarda kasko sigortalılık oranı yüzde 48 seviyesinde gerçekleşti. Araç yaşı ilerledikçe bu oran belirgin biçimde düşüyor. Buna göre 6-10 yaş grubundaki araçlarda kasko oranı yüzde 38, 11-15 yaş grubunda yüzde 22, 16-20 yaş grubunda yüzde 8 oldu. 21 yaş ve üzerindeki araçlarda ise sigortalılık oranı yalnızca yüzde 1 seviyesinde kaldı.

Otomobillerde oran daha yüksek

Kasko verileri otomobiller özelinde incelendiğinde ise sigortalılık oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. 2025 yılında otomobillerde kasko sigortalılık oranı yüzde 37 olarak kaydedildi.

Yeni otomobillerde ise bu oran çok daha yüksek seviyeye çıkıyor. 0-5 yaş aralığındaki otomobillerde kasko sigortalılık oranı yüzde 80’e ulaştı.

Otomobil yaşının artmasıyla birlikte bu oranın gerilediği dikkat çekiyor. 6-10 yaş aralığındaki otomobillerde kasko oranı yüzde 51 olurken, 11-15 yaş grubunda yüzde 29, 16-20 yaş grubunda yüzde 11 ve 21 yaş üzerindeki otomobillerde ise yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, özellikle yeni otomobil sahipleri arasında kasko yaptırmanın giderek standart bir güvence davranışına dönüştüğünü gösteriyor.

Otomobil dışındaki araçlarda ise kasko sigortasının daha sınırlı olduğu görülüyor. Bu grupta kasko sigortalılık oranı 2025 yılında yüzde 13 seviyesinde kaldı. Yeni yaş grubundaki araçlarda dahi bu oranın yaklaşık yüzde 20 civarında seyrettiği belirlendi.

Yeni otomobillerde kasko tercihi kalıcı hale geliyor

2021-2025 dönemine ait veriler incelendiğinde de yeni otomobillerde kasko sigortasının istikrarlı şekilde yüksek kaldığı görülüyor. 0-5 yaş otomobillerde kasko oranı 2021 yılında yüzde 79 iken, 2025 yılında yüzde 80 olarak kaydedildi.

Son beş yıldır yüzde 80 bandında seyreden bu oran, yeni araç sahipleri için kasko yaptırmanın artık kalıcı bir tercih haline geldiğini ortaya koyuyor.

"Toplam oranla birlikte yaş kırılımına da bakılması gerekir"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, kasko sigortalılığının yalnızca genel oran üzerinden değerlendirilmesinin eksik bir tablo ortaya koyabileceğini belirtti.

Genel sigortalılık oranının yüzde 26 olduğunu hatırlatan Obalı, araç parkının yaş dağılımının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Verilerimiz gösteriyor ki yeni ve görece yeni otomobillerde kasko artık istisnai değil, yaygın bir güvence tercihi haline gelmiştir. Bu da sigorta bilincinin özellikle yüksek değerli ve yeni araç segmentinde güçlü şekilde yerleştiğini ortaya koymaktadır. Kasko sigortalılığını değerlendirirken toplam oranla birlikte mutlaka yaş kırılımına da bakılması gerekir."