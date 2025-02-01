Yeni Citroen C3 Aircross'un Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Yeni nesil C3 Aircross'u Türkiye yollarında ne zaman göreceğiz? Şirket Avrupa'da '25 Bin Euro'nun Altındaki En İyi Otomobil' seçilen C3 Aircross'u mayıs ayında Türkiye'ye getiriyor.

Türkiye'de hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleriyle yollara çıkacak olan yeni model, markanın B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor.

Model, iddialı tasarımı ve daha fazla yaşam alanıyla hibrit güç aktarma organlarından tamamen elektrikli güç aktarma organlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor, kabindeki konfor ve bağlantı özellikleriyle tamamen yeni bir tarz ortaya koyuyor.