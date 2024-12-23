Yeni Grandland talep toplamaya başladı

2025 yılının ocak ayında ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan yeni Grandland, ilk etapta hem 504 km’lik WLTP menzile sahip elektrikli seçeneği hem de 48V Hybrid teknolojisine sahip versiyonuyla Türk tüketicilerle buluşacak.

Model, tasarım aşamasından itibaren elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu üzerinde yükseliyor. Bu ve çok daha fazla yenilikçi özellikleriyle yeni Grandland, Opel'in Türkiye’deki SUV ve elektrikli portföyünde zirveyi temsil ederek geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.