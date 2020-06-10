Yeni Mercedes-Benz GLB Türkiye’de

10 Haziran 2020

Mercedes-Benz, Premium kompakt SUV sınıfında yedi kişilik oturma kapasitesine sahip ilk modeli GLB’yi Türkiye’de satışa sundu. Markanın Türkiye’de düzenlediği ilk dijital basın lansmanında, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu Demirel ve Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Ürün Yönetimi Birim Müdürü İhsan Büyükdağ, canlı yayında yeni modelin özelliklerini aktardılar. 163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni Mercedes-Benz GLB 200, 406.000 TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446.600 TL’den başlayan AMG donanım paketine sahip. Yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini vurgulayan tasarımı, güçlü oranları ve fonksiyonel özellikleriyle yeni bir SUV olan Mercedes-Benz GLB, çok yönlü ve pratik bir kullanım sunuyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda geniş hacimli bir aile otomobili olma özelliğine de sahip. Yüksek verimliliğe sahip sıralı dört silindirli güçlü motoru,

en güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunan bilgi-eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi özelliklerle yeni GLB, Mercedes-Benz markasının güncel kompakt nesil modellerinin tüm güçlü yönlerini taşıyor.

Şükrü Bekdikhan: “Hedefimiz Premium kompakt sınıfta liderlik”

Mercedes-Benz’in Türkiye’de dijital ortamda düzenlediği ilk basın lansmanında tanıtılan yeni GLB ile ilgili Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Premium kompakt sınıfta sunduğumuz çeşitliliği yeni GLB ile daha da genişletiyoruz. A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz. Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz Yeni GLA olacak. Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, Premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak.” dedi.