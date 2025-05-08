Yeni nesil mobilite Go Green Türkiye’de sergilenecek

Otomotivin geleceğini kü­resel ölçekte temsil eden elektrikli araçlar, ülke­mizde de hızla sürücülerin ter­cihleri arasına girmeyi başardı. Pek çok büyük otomobil üretici­sinin yeni model tanıtımların­da elektrikli araçlara odaklan­ması, başta Avrupa olmak üzere verilen önemli destekler ve ar­tan çevre bilinci ile sıkı emisyon kuralları, elektrikli araçların sa­tış ivmesini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sektörün önemli fuarlarından “Go Green Türkiye” Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Do­nanımları Fuarı, ikinci kez kapı­larını açmaya hazırlanıyor.

Elektrikli araçlara dair her şey tek çatı altında buluşuyor

Sürdürülebilir yaşam ve çev­re için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün geliş­mesi ve tüm sektör paydaşları­nı bir araya getirmek misyonuy­la yola çıkan, 60’tan fazla mar­kanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapılacağı “Go Green Türkiye” Elektrik­li Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, 8-10 Mayıs 2025 tarihleri ara­sında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Organizatör No On Fuarcılığın Genel Müdü­rü Haydar İlk, “Go Green Tür­kiye Fuarı, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri alanında sek­tör profesyonellerini bir araya getirirken, aynı zamanda bil­gi paylaşımını ve teknoloji de­neyimini zenginleştiren bir di­zi etkinlikle katılımcılarına ye­ni deneyimler sunacak. Ayrıca sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojiler üzerine odak­lanan konferanslar ve elektrik­li araç test sürüşleri düzenleye­ceğiz. Tüm sektörümüzü ve tek­noloji meraklılarını bekliyoruz” şeklinde davette bulundu.

“Yerli üreticiler artık elektromobiliteye yön veriyor”

Çevre dostu mobilite çözüm­leri ve elektrikli araç ekosis­temine dair tüm ekipmanla­rın tek çatı altında toplanacağı Go Green Türkiye Fuarı Genel Müdürü Haydar İlk, global an­lamda karbon ayak izini azalt­ma hedefi doğrultusunda artık Türkiye’nin de önemli bir rol oy­nadığını dile getirdi.

Yeşil ve sür­dürülebilir kalkınma planında elektromobilitenin kritik önem taşıdığına dikkat çeken İlk, Tür­kiye’de üretilen elektrikli araç­ların, bu araçlar için gerekli olan ekipmanların tasarımının, oto­nom sürüş gibi ileri araç tekno­lojilerinin, şarj sistemleri ko­nusunda birçok yerli girişimin olmasının kendilerini yürek­lendirdiğini ifade etti. Yerli şir­ketlerin artık elektromobilite­ye yön verdiğini vurgulayan İlk, “Fuarımızda, katılımcı marka­lar, nitelikli konuşmacılar ve yüksek profildeki ziyaretçileri­miz arasında oluşacak sinerji ile elektromobilitenin geleceğini bugünden konuşma ve gelecekle ilgili öngörüde bulunma fırsatı yakalayacağız” dedi.

“Elektrikli araçlar 5 yılda hayatın ayrılmaz bir parçası olacak”

Sıfır emisyon hedefini yakalamak üzere Avrupa'da birçok otomobil üreticisinin 2025-2035 yılları arasında net bir şekilde benzinli ve dizel motorlu araçları seri üretim bantlarından kademeli olarak indirdiğinin görüleceğini belirten Go Green Türkiye Fuarı Genel Müdürü Haydar İlk, elektrikli araçların 5 sene içerisinde hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlayacağını dile getirdi.

Yönetmeliklerle zorunlu kılınan şarj altyapısı ve uzayan sürüş menzillerinin, otonom sürüş teknolojilerinin sosyolojik olarak da günlük hayatı değiştireceğine değinen İlk, “Bu anlamda Go Green Türkiye, tüketicilerde çevreci ulaşım farkındalığını artırmayı önemli misyonlarından biri olarak kabul ediyor. Tüm sektör bir araya gelerek Türkiye’nin mobilite alanındaki değişim planını değerlendirme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.