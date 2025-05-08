Yeni nesil mobilite Go Green Türkiye’de sergilenecek
Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek elektrikli araçlar fuarı Go Green Türkiye, bu yıl 2’nci kez düzenleniyor. Fuar, Bursa Fuar Merkezi’nde elektrikli araçlardan şarj teknolojilerine, ekipman ve donanımlarına kadar yeni nesil mobilite ekosisteminin tüm unsurlarına ev sahipliği yapacak.
Otomotivin geleceğini küresel ölçekte temsil eden elektrikli araçlar, ülkemizde de hızla sürücülerin tercihleri arasına girmeyi başardı. Pek çok büyük otomobil üreticisinin yeni model tanıtımlarında elektrikli araçlara odaklanması, başta Avrupa olmak üzere verilen önemli destekler ve artan çevre bilinci ile sıkı emisyon kuralları, elektrikli araçların satış ivmesini artırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda sektörün önemli fuarlarından “Go Green Türkiye” Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Elektrikli araçlara dair her şey tek çatı altında buluşuyor
Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan, 60’tan fazla markanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapılacağı “Go Green Türkiye” Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, 8-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Organizatör No On Fuarcılığın Genel Müdürü Haydar İlk, “Go Green Türkiye Fuarı, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri alanında sektör profesyonellerini bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve teknoloji deneyimini zenginleştiren bir dizi etkinlikle katılımcılarına yeni deneyimler sunacak. Ayrıca sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojiler üzerine odaklanan konferanslar ve elektrikli araç test sürüşleri düzenleyeceğiz. Tüm sektörümüzü ve teknoloji meraklılarını bekliyoruz” şeklinde davette bulundu.
“Yerli üreticiler artık elektromobiliteye yön veriyor”
Çevre dostu mobilite çözümleri ve elektrikli araç ekosistemine dair tüm ekipmanların tek çatı altında toplanacağı Go Green Türkiye Fuarı Genel Müdürü Haydar İlk, global anlamda karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda artık Türkiye’nin de önemli bir rol oynadığını dile getirdi.
Yeşil ve sürdürülebilir kalkınma planında elektromobilitenin kritik önem taşıdığına dikkat çeken İlk, Türkiye’de üretilen elektrikli araçların, bu araçlar için gerekli olan ekipmanların tasarımının, otonom sürüş gibi ileri araç teknolojilerinin, şarj sistemleri konusunda birçok yerli girişimin olmasının kendilerini yüreklendirdiğini ifade etti. Yerli şirketlerin artık elektromobiliteye yön verdiğini vurgulayan İlk, “Fuarımızda, katılımcı markalar, nitelikli konuşmacılar ve yüksek profildeki ziyaretçilerimiz arasında oluşacak sinerji ile elektromobilitenin geleceğini bugünden konuşma ve gelecekle ilgili öngörüde bulunma fırsatı yakalayacağız” dedi.
“Elektrikli araçlar 5 yılda hayatın ayrılmaz bir parçası olacak”
Sıfır emisyon hedefini yakalamak üzere Avrupa'da birçok otomobil üreticisinin 2025-2035 yılları arasında net bir şekilde benzinli ve dizel motorlu araçları seri üretim bantlarından kademeli olarak indirdiğinin görüleceğini belirten Go Green Türkiye Fuarı Genel Müdürü Haydar İlk, elektrikli araçların 5 sene içerisinde hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlayacağını dile getirdi.
Yönetmeliklerle zorunlu kılınan şarj altyapısı ve uzayan sürüş menzillerinin, otonom sürüş teknolojilerinin sosyolojik olarak da günlük hayatı değiştireceğine değinen İlk, “Bu anlamda Go Green Türkiye, tüketicilerde çevreci ulaşım farkındalığını artırmayı önemli misyonlarından biri olarak kabul ediyor. Tüm sektör bir araya gelerek Türkiye’nin mobilite alanındaki değişim planını değerlendirme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.