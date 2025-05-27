Yeni nesil RAV4 ile Toyota’dan “Akıllı araç” dönemi

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, Tesla ve Çinli rakiplerinin yazılım konusundaki üstünlüğünü kırmak için önemli bir hamle yapıyor.

Şirket, 2025 yılı Mart ayına kadar kendi geliştirdiği işletim sistemi Arene’i, en çok satan modellerinden biri olan yeni nesil RAV4 ile birlikte piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Toyota’nın şirket içinde geliştirdiği bu yazılım, sürücülere şerit takibi ve otomatik park gibi manevralarda destek sunacak.

Ayrıca multimedya ve eğlence sistemlerine yönelik havadan (OTA) güncellemelerle sürekli gelişim sağlayacak.

Arene platformu, Toyota’nın otonom sürüş teknolojilerine geçişte temel bir yapı taşı olarak konumlandırılıyor.

Aynı zamanda, sürüş verilerini toplamak, dijital hizmetler sunmak ve araçlara yazılım üzerinden değer katmak amacıyla tasarlandı.

Toyota, bu adımıyla Tesla ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin sunduğu ücretli ve ücretsiz dijital servis modeline benzer bir ekosistem kurmayı hedefliyor.