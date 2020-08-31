31 Ağustos 2020

Otomotiv piyasasında yaşanan yükselişin ardından ikinci el piyasasında düşüş ve sıfır otomobil fiyatlarında bir düzenleme beklenirken, ÖTV zammı yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammı sonrasında araba fiyatlarının nasıl seyredeceği merak ediliyor. Özellikle vatandaşlar, Yeni ÖTV zammı sonrası araba fiyatları artacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

ÖTV zammı sonrası oranlar

Yürürlüğe giren ÖTV zammı sonrasında oranlar şu şekilde değişti:

1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,

1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.

Böylece KDV ile birlikte en üst otomobil vergisi yüzde 277'e yükselerek açık ara dünya rekoru kırdı.

Araba fiyatları artacak mı?

Bankaların otomobil kredisi düzenlemesinin ardında araba piyasalarının normalleşmesi beklenirken, ÖTV zammı durumu değiştirdi. Yapılan düzenleme sonrasında otomotiv dünyası fiyatların ve satışların olumsuz etkileneceğini düşünüyor.

Aysel Yücel'in haberine göre ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV zammı sonrasında otomotiv iç pazarında hedeflenen büyümenin olumsuz etkileneceğini söylerken, bu durumun Türkiye'ye yapılacak potansiyel yatırımları ve istihdamı menfi yönde etkileyeceğini söyledi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise ÖTV zammının yerli üretim araçların giriş vrsiyonları için olumlu etkisine rağmen pazarın çoğunun olumsuz etkileneceğini ifade etti. Berkel'e göre; özellikle SUV, B, C ve D segmenti binek araba fiyatları ÖTV zammı ile birlikte büyük oranda artacak.

ÖTV zammının pazara etkisini önümüzdeki günlerde göreceğimizi söyleyen Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise Ford Finans kapsamında müşerilerine avantajlı vade ve ödemeler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Yücetürk ayırca son günlerde showroom trafiğinde yaşanan düşüşün de altını çizdi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de 1600cc altındaki arabaların ÖTV zammından olumlu etkileneceğini ifade ederken, bununla birlikte taleplerin de daha düşük segment otomobillere doğru kayacağını ifade etti.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ÖTV artışı ile araba fiyatlarının artacağını söylerken, bu durumun önümüzdeki aylarda pazarı olumsuz etkileyeceğini söyledi.