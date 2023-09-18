Yeni Peugeot 3008 elektriklenerek geliyor

Gün geçmiyor ki yeni bir elektrikli model daha piyasaya çıkmasın. Geçtiğimiz hafta Peugeot markasının doğduğu yere Sochaux’ya gittim. 1700’lerin ortalarından itibaren isminden söz ettiren, karabiberlik, bisiklet, kadın kıyafetleri aksesuarları ve sonunda 1889’a uzanan ve otomobile dahil olan markanın Stellantis Grubu ile paralel yükselişine tanığım.

Türkiye’de SUV sınıfındaki liderliği değiştiren otomobil olarak bilinen 3008, artık yeni bir platformla karşımızda ve bolca elektrikli seçeneği var. STLA olarak adlandırılan yeni modüler platformdan 5 yeni modelin daha çıkacağını söyleyen markanın patronu Linda Jackson, Peugeot’nun en geniş ürün yelpazesine sahip marka olma hedefine de dikkat çekti.

Artık elektrikli hem de 3 farklı versiyonda

Yeni platformla birlikte elektrifikasyon ile donatılan 3008’de 3 farklı elektrikli ve hibrit versiyon olacak. 700 km’ye kadar menzil sunabilen uzun menzilli çift elektrikli motorlu versiyon besin zincirinin zirvesi. Yeni nesil platformla birlikte, 525 ve 700 km’lik menzillere ulaşılabileceği açıklanan veriler arasında.

Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve 2024’Üün ikinciçeyreğinden itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. “Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle, sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında üç adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak.

Herkese uygun tasarım

SUV olarak nitelendirilebilecek sınıfta esasında melez Fastback ve SUV'un tasarım diline sahip olan 3008, elektrikli takısıyla dikkat çekiyor. 21 inçlik dev multimedya ekranı oldukça kullanışlı.

Şarj süresi 30 dakika, yolcu ve bagaj alanı geniş

30 dakikaya varan şarj süresi, sürüş keyfi, performans, verimlilik ve “Seyahat Planlayıcı”, “Akıllı Şarj”, “Araçtan Şarj”, “Tak ve Şarj Et” ve “İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler” gibi bağlantılı hizmetler var. 4,54 metrelik uzunluğu, 1,89 metrelik genişliği ve 1,64 metrelik yüksekliğiyle yeni E-3008, kedi duruşuyla, optimum boyutlara sahip. Böylece, tamamen elektrikli C-SUV segmentinin en kompakt modellerden biri olmaya devam ederken, yine geniş yolcu ve bagaj alanı sağlıyor. Yeni E-3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor.