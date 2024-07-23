Yeni Renault Duster Türkiye'de satışa sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'ün başından beri ilgiyle takip edilen ve satış tarihi merakla beklenen Yeni Renault Duster, satışa sunuldu.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek Yeni Renault Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle sunuluyor.

CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor ve son teknolojiyle donatılmış Yeni Renault Duster'ın temellerini oluşturuyor.

Kullanıcılar Renault Duster'da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.

Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1 milyon 249 bin liradan, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1 milyon 530 bin liradan ve 4X4 motor seçeneği için 1 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.